А я ему вот что прислал (показывает фрагмент из советского киножурнала "Фитиль").

с чего всё началось

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