Политика
Коломойский рассказал, как Зеленский решился стать президентом УкраиныВедомости 10:30
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства. Идея выдвинуться в президенты Украины возникла у самого Зеленского, заявил Коломойский.
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с чего всё началось
А я ему вот что прислал (показывает фрагмент из советского киножурнала "Фитиль").РБК06:14
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Похож ли Зеленский на своего персонажа Голобородько из сериала «Слуга народа»
Телепрограмма03 августа в 02:12
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Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 10:26
Общество
Особняк Меган Маркл выставлен на продажу
Дом Меган Маркл выставлен на продажу в Лос-Анджелесе, сообщают "Дни.ру".
Обновлено в 10:04
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Политика
Посол США в России подал в отставку
Американский посол в России Джон Хантсман во вторник, 6 августа, подал заявление об отставке.
Обновлено в 11:39
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Обновлено в 08:32
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
Минобороны назвало причину взрывов под Ачинском
Обновлено в 08:01
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.
Обновлено в 12:03
Политика
Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко
На Украине под подозрением оказались бывший замглавы администрации экс-президента страны Петра Порошенко Борис Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве
В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56
Здоровье
Ученый рассказал, как предотвратить инсульт
Доктор медицинских наук, профессор Московского государственного медицинского университета Дмитрий Напалков дал несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить инсульт.
Обновлено в 09:35
Футбол
«Арсенал» арендует Коутиньо у «Барселоны»
Обновлено в 09:41
Политика
Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро
"Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы", — сказал Болтон.
Обновлено в 10:26
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Недвижимость
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
МИД вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных Курилах
Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту с выражением решительного протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 11:57
Политика
В Японии вспомнили погибших при атомной бомбардировке Хиросимы
Напомним, 6 августа 1945 года США впервые применили атомное оружие, сбросив на Хиросиму урановую бомбу «Малыш».
Обновлено в 08:55
Политика
Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Политика
ОИК повторно отказал Митрохину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.
Обновлено в 12:02
Политика
Пушков оценил слова генсека НАТО о Крыме
Ранее Столтенберг заявил, что возвращение Крыма в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Спорт
Фролова и Ганенко стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу
Россиянки Анастасия Фролова и Александра Ганенко выиграли первый матч группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
Обновлено в 06:54
Наука
В Канаде нашли окаменелости хищников кембрийского периода
Особь была дальним родственником аномалокариса. Это высший хищник, который жил в море, отмечает N+1.
Обновлено 03 августа в 10:44