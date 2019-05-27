Коломойский раскрыл причину конфликта с ПорошенкоГазета.Ru 04:09

с чего всё началось

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости". По его словам, причиной ссоры стал принадлежащий ему телеканал "1+1".

Гаджеты Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Происшествия В Одессе вспыхнули беспорядки в исправительной колонии Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе: здание горит, произошел массовый побег, есть информация о заложниках и гибели одного или нескольких заключенных, передает в понедельник издание "Думская.net".

Общество Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.

Экономика «Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.

Происшествия «Росморпорт» объяснил причину инцидента с парусником «Мир» в Германии «Мир» находился в порту Бремерхафена по случаю городского фестиваля «SeeStadFest» с 23 по 26 мая текущего года.

Армия и оружие Попасть на воздушное шоу «Авиамикс» всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2019» в Крыму можно будет только автобусами В связи с большой заинтересованностью со стороны населения Крыма и гостей полуострова воздушным авиашоу «Авиамикс», которое пройдёт в рамках всеармейского конкурса «Авиадартс-2019», администрацией конкурса принято решение о централизованном посещении полигона Чауда исключительно на автобусах.

Транспорт Таксистам хотят запретить работать сверхурочно Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.

Общество Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.

Политика Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Авто АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross Отмечается, что дилерам компании разосланы письма, в которых говорится о том, что данные автомобили необходимо срочно отозвать из эксплуатации автомобиль и доставить его эвакуатором на территорию дилерского центра.

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Происшествия В Мурманской области загорелись два склада Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Происшествия В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.

Происшествия Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.

Общество Росконтроль назвал марки лучших томатных соков Как сообщает "Федеральное Агентство Новостей", специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.

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Здоровье В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.

Экономика В Auchan зачастили арендодатели Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.