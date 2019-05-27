Политика

Коломойский раскрыл причину конфликта с ПорошенкоИзвестия 05:38

Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал о причинах конфликта с экс-президентом страны Петром Порошенко. По его словам, они поругались из-за принадлежащего предпринимателю телеканала «1+1».
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По его словам, Порошенко хотел, чтобы Коломойский влиял на контент канала, на котором якобы "показывали не то, что было нужно", сообщает интернет-издание "Украинская правда
".
Инфорос03:51

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Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

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ФАН03:10
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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