Коломойский раскрыл причину конфликта с ПорошенкоИзвестия 05:38

с чего всё началось

Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал о причинах конфликта с экс-президентом страны Петром Порошенко. По его словам, они поругались из-за принадлежащего предпринимателю телеканала «1+1».

Политика Обнародованы первые результаты выборов в Европарламент Правоцентристская Европейская народная партия получает 179 мест по итогам выборов в Европарламент, у «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» 150 мест, сообщает «Интерфакс» предварительные результаты европейских выборов 23-26 мая.

Политика В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.

Общество Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.

Происшествия Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.

Игры NVIDIA показала анонсирующий трейлер Quake II RTX Компания NVIDIA опубликовала трейлер, в котором показала, как улучшила легендарный шутер от первого лица Quake II.

Политика Соловьев прочит чиновнику из Хакасии судьбу «Мамаева и Кокорина» Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста канала «Россия-24».

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Кино Имена Фрейндлих и Басилашвили появятся на «Аллее звезд» в Петербурге Имена актеров театра и кино и ведущих артистов БДТ имени Товстоногова Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили появятся на «Аллее звезд» в Петербурге.

Общество Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов» В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".

Политика В Киеве оценили убытки от конфликта с Москвой Конфликт с Россией несет Киеву значительные экономические потери, измеряемые десятками миллиардов долларов, заявил в эфире украинского телевидения бывший министр транспорта республики Евгений Червоненко.

Общество В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.

Общество Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.

Авто Fiat Chrysler направил Renault предложение о слиянии Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles направил французскому автоконцерну Renault предложение о слиянии, говорится в сообщении FCA.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Хоккей В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019 В Сеть попало видео празднования победы в финальном матче чемпионата мира - 2019 над сборной Чехии нападающего команды России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

Политика Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Трамп подарил императору Японии альт Президент США Дональд Трамп привез в подарок императору Японии Нарухито альт.

Происшествия Экоактивисты пострадали на станции Шиес в ходе столкновений с охраной Несколько экоактивистов, дежурящих на станции Шиес Ленского района Архангельской области, пострадали в ходе утренних столкновений с ЧОП «Гарант Безопасности» в понедельник.

Происшествия Во Франции задержали подозреваемого в организации взрыва в Лионе "Только что задержали подозреваемого по делу о посылке со взрывным устройством", - написал министров в Twitter.

Общество Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.

Политика В Кремле не стали комментировать сообщения о подарке Путина Киршнер Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ про якобы подаренный Владимиром Путиным экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер исторический документ.

Авто АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Общество Минтруд предложил ввести для чиновников надбавку к зарплате Речь идёт о предложении Министерства труда России, предполагающем введение системы наставничества и выплат надбавок к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.