Политика
Коломойский раскрыл причину конфликта с ПорошенкоИзвестия 05:38
Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал о причинах конфликта с экс-президентом страны Петром Порошенко. По его словам, они поругались из-за принадлежащего предпринимателю телеканала «1+1».
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с чего всё началось
По его словам, Порошенко хотел, чтобы Коломойский влиял на контент канала, на котором якобы "показывали не то, что было нужно", сообщает интернет-издание "Украинская правда".Инфорос03:51
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Политика
Обнародованы первые результаты выборов в Европарламент
Правоцентристская Европейская народная партия получает 179 мест по итогам выборов в Европарламент, у «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» 150 мест, сообщает «Интерфакс» предварительные результаты европейских выборов 23-26 мая.
Обновлено в 01:50
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунт
Обновлено в 06:23
Происшествия
Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево
Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.
Обновлено в 06:04
Игры
NVIDIA показала анонсирующий трейлер Quake II RTX
Компания NVIDIA опубликовала трейлер, в котором показала, как улучшила легендарный шутер от первого лица Quake II.
Обновлено в 05:11
Политика
Соловьев прочит чиновнику из Хакасии судьбу «Мамаева и Кокорина»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста канала «Россия-24».
Обновлено в 06:24
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Кино
Имена Фрейндлих и Басилашвили появятся на «Аллее звезд» в Петербурге
Имена актеров театра и кино и ведущих артистов БДТ имени Товстоногова Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили появятся на «Аллее звезд» в Петербурге.
Обновлено в 05:54
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика
В Киеве оценили убытки от конфликта с Москвой
Конфликт с Россией несет Киеву значительные экономические потери, измеряемые десятками миллиардов долларов, заявил в эфире украинского телевидения бывший министр транспорта республики Евгений Червоненко.
Обновлено в 02:20
Общество
В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники
Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Общество
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Авто
Fiat Chrysler направил Renault предложение о слиянии
Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles направил французскому автоконцерну Renault предложение о слиянии, говорится в сообщении FCA.
Обновлено в 05:41
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Хоккей
В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019
В Сеть попало видео празднования победы в финальном матче чемпионата мира - 2019 над сборной Чехии нападающего команды России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Политика
Трамп подарил императору Японии альт
Президент США Дональд Трамп привез в подарок императору Японии Нарухито альт.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Экоактивисты пострадали на станции Шиес в ходе столкновений с охраной
Несколько экоактивистов, дежурящих на станции Шиес Ленского района Архангельской области, пострадали в ходе утренних столкновений с ЧОП «Гарант Безопасности» в понедельник.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Во Франции задержали подозреваемого в организации взрыва в Лионе
"Только что задержали подозреваемого по делу о посылке со взрывным устройством", - написал министров в Twitter.
Обновлено в 05:03
Общество
Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
Обновлено в 06:01
Политика
В Кремле не стали комментировать сообщения о подарке Путина Киршнер
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ про якобы подаренный Владимиром Путиным экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер исторический документ.
Обновлено в 06:03
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:45
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Общество
Минтруд предложил ввести для чиновников надбавку к зарплате
Речь идёт о предложении Министерства труда России, предполагающем введение системы наставничества и выплат надбавок к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.
Обновлено в 05:40
Политика
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
За три года российские следователи не завели ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье», из-за того что власти Панамы не представляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.
Обновлено в 05:37