с чего всё началось

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе. В интервью изданию «Цензор.НЕТ» он заявил, что «надо возвращать Донбасс сейчас».

Политика Глава ФСВТС рассказал о военно-технических связях с Венесуэлой Россия продолжает выполнять контракты по ремонту военной техники армии Венесуэлы, по этой теме там работают сотрудники российских предприятий, заявил журналистам директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Авто Geely привезет в Россию новый бюджетный кроссовер SX11 Продажи нового компактного кроссовера Geely стартовали в Китае ещё осенью 2018 года, на домашнем рынке модель известна как Binyue.

Происшествия В ракетной дивизии под Новосибирском погиб солдат-срочник 26 августа в ракетной дивизии в Пашино, расположенной под Новосибирском, погиб солдат-срочник, родом из Тульской области.

Происшествия В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке В Северной столице сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.

Политика Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.

Экономика Россияне задолжали за услуги ЖКХ 564,5 млрд рублей Задолженность жителей России за услуги ЖКХ достигла 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года.

Общество Подготовка ребенка к школе стала в два раза дороже Опрос показал, что россияне стали в два раза больше тратить денег на подготовку ребенка к школе по сравнению с 2017 годом.

Политика Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.

Общество В Москве суд отказался от иска против взявшей на митинг ребенка пары Перовский суд Москвы отказался рассматривать иск прокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с ребенком.

Происшествия Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Кино Умерла актриса Людмила Мальцева Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.

Общество Власти составили инструкцию для решения земельных споров с соседями Кадастровая палата подготовила инструкцию, как согласовывать границы участков с соседями, чтобы не допустить земельных споров.

Экономика Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте ВСМ Москва-Петербург Как пишет ТАСС, в консорциум входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и ряд других немецких компаний.

Общество Москвичам повысили минимальную пенсию С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Авто В России снизились продажи Mercedes-Maybach S-Class Премиальный седан Mercedes-Maybach S-Klasse за первые семь месяцев нынешнего года продали в России в количестве чуть менее 300 экземпляров.

Авто На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.

Политика Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.

Здоровье Актер Александр Семчев похудел на 100 кг Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.