Политика

КоммерсантъКоммерсантъКоломойский предложил снять часть санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе. В интервью изданию «Цензор.НЕТ» он заявил, что «надо возвращать Донбасс сейчас».
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«Я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция», — заявил Коломойский в интервью «Цензор.нет
».
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Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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