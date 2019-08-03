Политика
КоммерсантъКоломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе. В интервью изданию «Цензор.НЕТ» он заявил, что «надо возвращать Донбасс сейчас».
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
«Я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция», — заявил Коломойский в интервью «Цензор.нет».ФАН04:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Политика
Глава ФСВТС рассказал о военно-технических связях с Венесуэлой
Россия продолжает выполнять контракты по ремонту военной техники армии Венесуэлы, по этой теме там работают сотрудники российских предприятий, заявил журналистам директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 05:32
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Авто
Geely привезет в Россию новый бюджетный кроссовер SX11
Продажи нового компактного кроссовера Geely стартовали в Китае ещё осенью 2018 года, на домашнем рынке модель известна как Binyue.
Тарантас Ньюс 01:31
Происшествия
В ракетной дивизии под Новосибирском погиб солдат-срочник
26 августа в ракетной дивизии в Пашино, расположенной под Новосибирском, погиб солдат-срочник, родом из Тульской области.
RuNews24.ru 03:24
Происшествия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке
В Северной столице сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Кино
Ева Лонгория снимет байопик о производителе чипсов
РИА Новости вчера в 06:02
Экономика
Россияне задолжали за услуги ЖКХ 564,5 млрд рублей
Задолженность жителей России за услуги ЖКХ достигла 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года.
Газета.Ru 06:19
Общество
Подготовка ребенка к школе стала в два раза дороже
Опрос показал, что россияне стали в два раза больше тратить денег на подготовку ребенка к школе по сравнению с 2017 годом.
Газета.Ru 05:54
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Общество
В Москве суд отказался от иска против взявшей на митинг ребенка пары
Перовский суд Москвы отказался рассматривать иск прокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с ребенком.
Lenta.ru 06:04
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет
Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 03:12
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Кино
Умерла актриса Людмила Мальцева
Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
ТАСС вчера в 09:28
Общество
Власти составили инструкцию для решения земельных споров с соседями
Кадастровая палата подготовила инструкцию, как согласовывать границы участков с соседями, чтобы не допустить земельных споров.
РБК 01:00
Экономика
Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте ВСМ Москва-Петербург
Как пишет ТАСС, в консорциум входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и ряд других немецких компаний.
Известия 05:54
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Авто
В России снизились продажи Mercedes-Maybach S-Class
Премиальный седан Mercedes-Maybach S-Klasse за первые семь месяцев нынешнего года продали в России в количестве чуть менее 300 экземпляров.
Faktom 04:35
Авто
На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
Мойка78 вчера в 10:42
Политика
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы
Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.
Lenta.ru вчера в 20:58
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.
Sport24.ru 03:31
Политика
Косачев: в Совфеде не знают о поездке американского сенатора в Россию
Ранее сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что российские власти отказались выдать ему визу.
Парламентская газета вчера в 03:15
Музыка
Хор «Московского долголетия» установил рекорд на «Спасской башне»
В Москве проходит международный фестиваль "Спасская башня". Гостями праздника стали участники проекта "Московское долголетие".
ТВ Центр 04:58
Футбол
«ПСЖ» может приобрести Манджукича
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич попал в сферу интересов чемпиона Франции. «ПСЖ» может подписать контракт с хорватским форвардом.
Bookmaker-ratings.ru 05:06