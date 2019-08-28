с чего всё началось

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе. Такое мнение он выразил в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

Здоровье В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

Политика В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского В Кремле приветствуют решение суда Киева освободить журналиста, руководителя бюро "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под ареста.

Происшествия В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Армия и оружие В России создают принципиально новый вертолёт В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.

Происшествия Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».

Общество Любовь Соболь заявила об акции в центре Москвы 31 августа Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь намерена провести 31 августа шествие в центре Москвы.

Происшествия Жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда Двоих жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда, возбуждено уголовное дело.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Общество Почти 34 миллиона россиян попадают в «квалификационную яму» Навыки работников или избыточны, или недостаточны для занимаемой должности Совместное исследование консалтинговой компании BCG и World Skills показало, что около 34 миллиона россиян обладают либо избыточными, либо недостаточными навыками для своей должности, попадая в "квалификационную яму", пишет РИА Новости.

Политика Уникальный Су-47 показали на МАКС Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Технологии Пользователей подпишут на спортсменов В июне Apple представила технологии, которые сильно уменьшают сложность подобного приложения: распознавание положения тела человека в видеопотоке через ARKit и классификатор упражнений и жестов в Create ML, поясняет директор производства разработчика Redmadrobot Артур Сахаров.

Экономика Путина беспокоит медленный рост доходов россиян Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.

Происшествия Два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями на юге Москвы В результате ДТП пострадали два человека, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Политика Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Происшествия В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.

Технологии РЖД впервые показали беспилотную «Ласточку» ОАО «РЖД» впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке.

Экономика Газпромбанк избавился от акций российско-венесуэльского банка Газпромбанк передал Росимуществу свою долю в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке, сообщила РБК пресс-служба Газпромбанка.

Общество Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).

Общество Минобороны в разы увеличило сумму иска к ОАК Минобороны РФ увеличило сумму иска к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) более чем в три раза — с 15,5 млрд рублей до почти 49,7 млрд, заявил в арбитражном суде Москвы представитель военного ведомства, передает РИА Новости.