Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на УкраинеРИА Новости 08:02

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду. Об этом пишет газета Financial Times.
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Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

РИА Новости08:02

Коломойский посоветовал Украине объявить дефолт

РБК08:36

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить дефолт

Коммерсантъ08:26

Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт

RT на русском11:38

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить на Украине дефолт

ТАСС07:51

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам Украины

Известия07:17

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины

Взгляд.ру06:58
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
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Водитель сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрыться

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Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".
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Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
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Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
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За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Политика

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
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Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
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Хоккей

Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:22
Футбол

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Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Наука

Рак желудка у мужчин возникает в два раза чаще, чем у женщин

Мужчины, установили американские специалисты, в два раза больше подвержены возникновению рака желудка, нежели женщины.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

Таксист открыл стрельбу во время массовой драки в Подмосковье

Обновлено в 06:37
Автоспорт

Макс Ферстаппен: «Гонка получилась веселой»

Обновлено в 11:52
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
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Депутат областного Собрания Алексей Кувакин направил депутатский запрос в Министерство транспорта Российской Федерации.
Обновлено в 05:00
Политика

На выборах в Европарламент в Германии победил блок Меркель

На выборах в Европарламент в Германии победил блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера республики Ангелы Меркель.
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Микелла Абрамова не принимает участие в спецвыпуске детского «Голоса»

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Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
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Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
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Происшествия

В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара

Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
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В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
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Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
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Продажи автомобилей Renault в России выросли на 5%

Обновлено в 05:41
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Юрий Семин: «Если бы был еще один тур, мы бы не доиграли чемпионат»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после заключительного матча чемпионата России с «Уфой» (1:0). — Матч сложный был, но очень важный и ответственный.
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Уникальная панда-альбинос впервые попала на камеры

Первый снимок уникальной панды-альбиноса удалось сделать сотрудникам национального природного заповедника Вэньчуань-Улун китайской провинции Сычуань.
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Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

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Обновлено вчера в 14:08
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
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В жилом доме в Германии произошел взрыв

Обновлено в 07:16
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Медведев прокомментировал праймериз «Единой России»

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" около 40% кандидатов младше 35 лет, это означает, что партия обновляется.
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