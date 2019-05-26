Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на УкраинеРИА Новости 08:02
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду. Об этом пишет газета Financial Times.
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Политика
Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы
Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".
Обновлено в 14:58
Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 6:0
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Политика
Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 14:09
Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Хоккей
Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 12:22
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Наука
Рак желудка у мужчин возникает в два раза чаще, чем у женщин
Мужчины, установили американские специалисты, в два раза больше подвержены возникновению рака желудка, нежели женщины.
Обновлено вчера в 08:20
Автоспорт
Макс Ферстаппен: «Гонка получилась веселой»
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Транспорт
РЖД закроет станцию Шиес для пассажиров
Депутат областного Собрания Алексей Кувакин направил депутатский запрос в Министерство транспорта Российской Федерации.
Обновлено в 05:00
Политика
На выборах в Европарламент в Германии победил блок Меркель
На выборах в Европарламент в Германии победил блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера республики Ангелы Меркель.
Обновлено в 15:03
Культура
Микелла Абрамова не принимает участие в спецвыпуске детского «Голоса»
Обновлено 24 мая в 15:03
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой
Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов
Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара
Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
Общество
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо
В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Авто
Продажи автомобилей Renault в России выросли на 5%
Обновлено в 05:41
Футбол
Юрий Семин: «Если бы был еще один тур, мы бы не доиграли чемпионат»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после заключительного матча чемпионата России с «Уфой» (1:0). — Матч сложный был, но очень важный и ответственный.
Обновлено в 09:59
Наука
Уникальная панда-альбинос впервые попала на камеры
Первый снимок уникальной панды-альбиноса удалось сделать сотрудникам национального природного заповедника Вэньчуань-Улун китайской провинции Сычуань.
Обновлено в 09:44
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Обновлено в 07:16
Политика
Медведев прокомментировал праймериз «Единой России»
Премьер министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" около 40% кандидатов младше 35 лет, это означает, что партия обновляется.
Обновлено в 14:37