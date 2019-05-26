Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолтLenta.ru 07:00

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Его слова приводятся в статье Financial Times под заголовком «Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Коломойский призвал США и ЕС списать Украине внешний долг

Lenta.ru19:52

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины

Взгляд.ру06:58

Коломойский посоветовал Украине объявить дефолт

РБК08:36

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить дефолт

Коммерсантъ08:26

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

РИА Новости08:02

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить на Украине дефолт

ТАСС07:51

Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт

RT на русском11:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Экономика

В Китае удвоились масштабы кредитования малоимущих семей

Подчеркнем, что микрокредитование бедных семей в Китае является специальным продуктом финансового рынка и включает кредиты суммой до 50 тыс. юаней, которые выдаются без залога и поручительства, по базовой процентной ставке и подлежат выплате в течение трех лет.
Обновлено в 06:31
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Экономика

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Обновлено в 17:00
Игры

Sucker Punch в честь десятилетия inFamous рассказала о разработке игры

Обновлено в 13:06
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Наука

В Австралии найдены выделяющие золото грибы

Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
Обновлено вчера в 13:50
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Здоровье

Льготники могут отдохнуть 2,5 недели на курорте за счёт бюджета

Сегодня, 26 мая, вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты об установлении расходов на право получения набора социальных услуг, которое позволит определенным социальным группам отдохнуть на курорте за счёт бюджета, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:19
Хоккей

Сборная России по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мира

Обновлено в 12:29
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика

Москва оспорит решение Морского трибунала по украинским морякам

МИД России отреагировал на решение Международного морского трибунала, согласно которому Москва должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть Киеву арестованные корабли.
Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие

Reuters: беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Обновлено в 01:56
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Авто

Опубликованы рендеры конкурента Hyundai Creta от Tata

Накануне в Сети были опубликованы первые рендеры этого автомобиля, судя по которым дизайн кроссовера будет спроектирован с визуальными решениями, которые применялись в Harrier и хэтчбеке Altroz.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Подмосковье ребенок оказался в реанимации после нападения собаки

Обновлено в 18:25
Происшествия

В Приморье горит рыболовный траулер

Обновлено в 06:15
Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Кино

«Аладдин» возглавил российский прокат

Фильм режиссера Гая Ричи "Аладдин" возглавил российский прокат по итогам выходных.
Обновлено в 18:32
Происшествия

В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара

Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
Футбол

Фабио Паратичи: «У „Ювентуса“ не было никаких контактов с Гвардиолой»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию о переговорах с тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве

Как сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова, "следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)".
Обновлено в 14:12
Общество

Чиновники смогут получать надбавки за наставничество

Российские чиновники могут начать получать новую надбавку к зарплате — за наставничество.
Обновлено в 13:00
Космос

Комета помогла создать новый способ получения кислорода на Марсе

Ученые решили сымитировать реакцию в лаборатории, чтобы понять, откуда взялся этот кислород — из воды или углекислого газа.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

К западу от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Обновлено в 18:03
Гаджеты

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Происшествия

В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева

Обновлено в 15:03
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное