Политика

РИА НовостиРИА НовостиКоломойский призвал к частичному снятию санкций с России

Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций. Он отметил, что Киеву стоит реалистичнее смотреть на ситуацию и "отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса".
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Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

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Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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