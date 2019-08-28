Политика
РИА НовостиКоломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций. Он отметил, что Киеву стоит реалистичнее смотреть на ситуацию и "отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса".
Читать в источнике
Оценить215
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Происшествия
Суд вернул матери мальчика, которого отец посадил на цепь
Свободные Медиа 08:19
Кино
Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип
РИА Новости 12:13
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании
Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
OAnews вчера в 16:11
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Происшествия
СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК 15:43
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» Су-57
В Сети появилось видео исполнения истребителем Су-57 фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Взгляд.ру 01:29
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Происшествия
Массовое отравление роллами произошло в Самаре
В Самаре 48 человек отравились роллами из доставки еды. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:30
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант 09:48
Футбол
«Болтон» обрёл нового владельца и избежал ликвидации
Ранее Английская футбольная лига (EFL) дала «Болтону» срок до 27 августа, до 19:00 мск, но внешняя администрация так и не решила проблемы клуба.
Чемпионат 13:24
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
Спорт
Сидорова выиграла турнир «Бриллиантовой лиги» на вокзале Цюриха
В среду, 28-го августа, в швейцарском Цюрихе состоялись соревнования по прыжкам с шестом в рамках "Бриллиантовой лиги".
Sport.ru 15:28
Футбол
Полузащитник «Ростова» продолжит карьеру в Бельгии
Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи стал игроком бельгийского «Эйпена».
Sportbox.RU 11:38
Футбол
Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Общество
Опрос показал, как выросли траты россиян на сборы детей к школе
За последние два года траты родителей на подготовку детей к школе выросли почти в два раза, рассказали респонденты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о тратах россиян в связи с подготовкой детей к новому учебному.
Газета.Ru 14:09
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика
«Укрэнерго» потребовало взыскать с России стоимость активов в Крыму
Компания «Укрэнерго» объявила о передаче на рассмотрение международного арбитража своих требований о взыскании с России компенсации за потерю инфраструктурных объектов на территории Крыма.
РБК 06:43
Общество
Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Происшествия
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.
RT на русском 10:00