Политика
РИА НовостиКоломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций. Он отметил, что Киеву стоит реалистичнее смотреть на ситуацию и "отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса".
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Политика
Крымчанину дали 10 лет тюрьмы за участие в украинском нацбатальоне
Кировский районный суд Крыма приговорил к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год 22-летнего Дилявера Гафарова, которого обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Украины.
Rambler News Service 13:38
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Футбол
Аякс — АПОЭЛ 2:0
Победную точку на 80-й минуте поставил Душан Тадич. На Кипре команды сыграли вничью 0:0, поэтому в групповой этап вышел «Аякс».
LiveSport.ru 16:55
Происшествия
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.
RT на русском 10:00
Политика
СМИ сочли отказ Лукашенко ехать в Польшу солидарностью с Путиным
Белорусский лидер Александр Лукашенко отказался от поездки в Варшаву в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 16:00
Происшествия
В ФРГ носорог перевернул машину с человеком в природном парке
Известия вчера в 16:18
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» Су-57
В Сети появилось видео исполнения истребителем Су-57 фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Взгляд.ру 01:29
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Интернет
На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА»
Среди прочего на МАКС-2019 представлены и современные цифровые устройства, включая средства связи и компьютеры.
Военное обозрение 07:15
Политика
Сдачу – на развитие авиации: Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Жуковском открыли авиасалон МАКС.
МИР 24 вчера в 11:01
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова станет мамой во второй раз
46-летняя артистка станет мамой во второй раз. Кадры с округлившимся животом она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru 08:32
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
RT на русском 16:44
Энергетика
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за первое полугодие выросла на 19,6%
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 330,48 млрд руб. против 276,38 млрд руб. годом ранее, продемонстрировав рост на 19,6%. Об этом говорится в отчете компании за указанный период, опубликованном на ее сайте.
РБК 11:24
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На ютьюб-канале WBRussia опубликован финальный локализованный трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом в титульной роли.
Российская газета 13:35
Происшествия
Суд в Москве отправил второго участника акции против повышения пенсионного возраста на принудительное лечение
Напавшего на полицейского на несогласованной акции в столице в сентябре 2018 года Василия Костылева в судебном порядке решили отправить на принудительное лечение.
Росбалт 14:25
Путешествия
Туристы массово пересекают границу Крыма с Украиной
Независимое телевидение Севастополя 08:20
Кино
В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
Вести.Ru вчера в 20:54
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Политика
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Армия и оружие
Лавров: Россия продолжит оснащать армию Афганистана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана.
Pravda.Ru 07:00
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Экономика
МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс 12:59
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Наука
Орангутаны научились играть на казу
Британские биологи научили нескольких орангутанов играть на казу — музыкальном инструменте, звук через который производится за счет пения внутрь наконечника-трубочки.
N+1 08:35
Армия и оружие
NYT: США в ходе кибератаки уничтожили важную базу данных Ирана
Киберкомандование Вооружённых сил США уничтожило при хакерской атаке на компьютерные системы Ирана важную для Исламской Республики базу данных.
News.ru 16:32
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13