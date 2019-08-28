Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Цензор.нет».

Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

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