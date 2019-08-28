Политика

RT на русскомRT на русскомКоломойский призвал к частичному снятию санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Цензор.нет».
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

RT на русском09:23

Коломойский призвал снять с России часть санкций

Известия03:57

Коломойский предложил снять с России часть санкций

РБК06:28

Коломойский призвал снять часть санкций против России

Телеканал 360°05:58

Коломойский предложил снять часть санкций с России

Коммерсантъ04:48

Коломойский призвал снять санкции с России

Московский Комсомолец04:20

Коломойский призвал снять с России часть санкций

РИА Новости07:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:40, Вашингтон
Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском 03:20
Армия и оружие

Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными

Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru 09:08
Политика

Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Происшествия

В Анапе полицейских подозревают в насилии над 17-летней девушкой

ЮГ Times вчера в 01:57
Наука

Красное вино помогает избежать ожирения

Красное вино оказалась наиболее полезным напитком, но исследование показало, что его дозировка должна быть предельно минимальной.
Medikforum.ru 06:27
Армия и оружие

В России создают принципиально новый вертолёт

Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.
REGNUM 00:44
Шоу-бизнес

Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы

Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Политика

Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Политика

Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»

Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Политика

Украинский суд освободил Кирилла Вышинского

Lenta.ru 06:28
Экономика

Газпромбанк избавился от акций российско-венесуэльского банка

Газпромбанк передал Росимуществу свою долю в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке, сообщила РБК пресс-служба Газпромбанка.
РБК 08:01
Происшествия

При пожаре на заводе в Нижнем Новгороде погибли два человека

РИА Новости 02:49
Происшествия

Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка

Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Музыка

Руководитель «Новой волны» опроверг слухи о выступлении Нино Катамадзе

REGNUM 06:49
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Транспорт

Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки

Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.
Известия 00:59
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Политика

МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей

Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском 09:04
Политика

Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия

США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.
РБК 08:46
Авто

Seat анонсировал новый гибридный кроссовер Seat Tarraco

Автомобиль получил суммарную отдачу силовой установки в 242 л.с. Внедрение технологий электрификации в модели Seat началось с подключаемого гибридного кроссовера Tarraco, который будет представлен на автосалоне во Франкфурте в следующем месяце.
SpeedMe 04:45
Происшествия

На незаконном бизнесе Михаил Абызов заработал 32 млрд рублей

По данным следствия, Абызов похитил 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области и вывел их за рубеж.
Говорит Москва 06:10
Происшествия

В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ

ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
ТАСС 05:39
Общество

Во Владивостоке введен режим ЧС

Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Политика

В ФСБ рассказали об увеличении потока украинских туристов в Крым

В августе 2019 года число жителей Украины, пересекающих границу с Россией в Крыму, возросло до 14 тыс. человек в сутки, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.
REGNUM 07:08
Здоровье

В Самаре прооперирован известный японский бодибилдер

В Самаре прооперировали известного японского бодибилдера Сакабэ Мотоюки.
ФедералПресс 08:58
Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Происшествия

В Ростовской области задержали предполагаемых рабовладельцев

В Ростовской области задержаны предполагаемые рабовладельцы.
REGNUM 05:20
Общество

Путин поддержал идею создать музей Гранина

Президент Владимир Путин одобрил идею курских властей увековечить память писателя Даниила Гранина, проверил подготовку к празднованию тысячелетия Курска и ход нацпроектов в области.
Российская газета 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное