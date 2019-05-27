Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолтСвободная Пресса 26 мая в 09:52
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
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Экс-министр Украины Виктор Суслов: Зеленскому будет сложно выскочить из колеи Порошенко
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