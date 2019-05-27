Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолтСвободная Пресса 26 мая в 09:52

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
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Экс-министр Украины Виктор Суслов: Зеленскому будет сложно выскочить из колеи Порошенко

Комсомольская правдавчера в 10:30

Коломойский предрекает Украине дефолт, а партия Зеленского выбирает логотип

Вести.Ruвчера в 14:18

Эксперты оценили возможность дефолта Украины

Московский Комсомолецвчера в 10:45

Платить или не платить

Известия01:00

Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт

RT на русском26 мая в 11:38

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

РИА Новости26 мая в 08:02

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить на Украине дефолт

ТАСС26 мая в 07:51
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Хоккей

«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти

В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ

Делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если организация создаст равные условия для всех стран-участниц, пишет Известия.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:43
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Культура

Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека

Обновлено вчера в 23:57
Энергетика

Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль

Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на АЗС в европейской части России с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО

Оба пилота летали на самолетах F/A-18 Super Hornet.
Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

В Югре в аварии с маршруткой и большегрузом погиб человек

Грузовик совершал поворот, когда ему в левый бок въехала маршрутка.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой

Обновлено вчера в 23:28
Политика

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

Новый министр труда Щеглова объяснила, почему надо жить в Забайкалье

Новый министр труда и социальной защиты Инна Щеглова на своей первой пресс-конференции 28 мая объяснила, почему нужно жить в Забайкалье.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Напавшего на журналиста чиновника Зайцева исключили из «Единой России»

«Президиум генсовета „ЕР“ принял решение исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Зайцева, напавшего на журналиста», — приводит РИА «Новости» слова сообщения секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.
Обновлено вчера в 06:39
Кино

Продолжение фильма «Гардемарины» анонсировал Харатьян в Железноводске

Обновлено вчера в 16:20
Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Кома»

Трейлер фильма «Кома» появился на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».
Обновлено вчера в 12:40
Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Происшествия

СК начал проверку после падения строительного крана в Перми

Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено вчера в 14:04
Наука

Курение каннабиса ухудшает когнитивные способности подростков

Сотрудники Монреальского университета выяснили, что курение каннабиса угнетает когнитивные способности подростков и ухудшает их рабочую память.
Обновлено в 00:37
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Транспорт

Таксистам могут запретить работать на старых автомобилях

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал, что ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси внесены поправки, которые запретят таксистам работать на легковых авто, чей срок эксплуатации превышает семь лет.
Обновлено вчера в 02:52
Происшествия

В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт

Как рассказал соавтор ИА Sakh.com, в здание вокзала стали пускать людей. Пресс-служба аэропорта также сообщила об отбое тревоги.
Обновлено вчера в 21:00
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено вчера в 05:25
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено вчера в 15:18
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