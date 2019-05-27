Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт УкраиныВзгляд.ру вчера в 06:58

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
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Коломойский предрекает Украине дефолт, а партия Зеленского выбирает логотип

Вести.Ru14:18

Экс-министр Украины Виктор Суслов: Зеленскому будет сложно выскочить из колеи Порошенко

Комсомольская правда10:30

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

РИА Новостивчера в 08:02

Депутат сравнил с поркой заявление Коломойского о дефолте

Известия04:16

Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт

RT на русскомвчера в 11:38

Очень по-украински

Российская газета08:40

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить на Украине дефолт

ТАССвчера в 07:51
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Обновлено в 21:33
Экономика

IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 21:59
Экономика

Текслер попросил содействия у крупного бизнеса Челябинской области

Руководитель Челябинской области выступил перед промышленниками Глава Челябинской области Алексей Текслер открыл совещание регионального Союза промышленников и предпринимателей, которое проходит в эти минуты на площадке ПАО "ЧТПЗ".
Обновлено в 06:52
Политика

Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ

Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Исламской Республики.
Обновлено в 20:57
Кино

Путин отметил роль фестиваля Озерова в сбережении памяти о войне

Президент России Владимир Путин отметил вклад Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова в патриотическое воспитание молодежи и сбережение памяти о войне.
Обновлено в 16:24
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие

Ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".
Обновлено в 05:19
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

Обновлено в 10:48
Здоровье

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Происшествия

На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»

Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
Обновлено в 21:51
Политика

Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому

Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Политика

Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины

Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Кома»

Трейлер фильма «Кома» появился на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Общество

В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено в 21:35
Шоу-бизнес

Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством

Звезда проекта «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева написала заявление в отделение полиции из-за угроз от неизвестного мужчины.
Обновлено в 19:10
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Общество

Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы

Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Обновлено в 18:53
Экономика

Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям

Вскоре после самарского девелопера "Виктор и Ко" получить более 100 млн рублей долга по договору аренды намерен один из крупнейших торговых центров Москвы "Авиапарк".
Обновлено в 02:34
Космос

Уфологи зафиксировали НЛО над Лос-Анджелесом

Обновлено в 20:21
Транспорт

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): почему в Москве процветает каршеринг? (Neue Zürcher Zeitung)

На московском рынке — одном из самых привлекательных во всем мире — работают более десяти компаний.
Обновлено в 18:09
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