Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолтСвободная Пресса вчера в 09:52

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
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Коломойский предрекает Украине дефолт, а партия Зеленского выбирает логотип

Вести.Ru14:18

Экс-министр Украины Виктор Суслов: Зеленскому будет сложно выскочить из колеи Порошенко

Комсомольская правда10:30

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

РИА Новостивчера в 08:02

Депутат сравнил с поркой заявление Коломойского о дефолте

Известия04:16

Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт

RT на русскомвчера в 11:38

Очень по-украински

Российская газета08:40

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить на Украине дефолт

ТАССвчера в 07:51
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Культура

Премьера комедийного детектива: на Первом канале стартует сериал «Коп»

Обновлено в 04:24
Политика

Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку

Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено в 15:54
Авто

Какие поломки машины можно предотвратить и вылечить моторным маслом

Обновлено в 05:59
Общество

Почему на телефонный звонок нельзя отвечать словом «Да»

Злоумышленникам важно, чтобы отвечающий на звонок человек сказал «Да».
Обновлено в 01:54
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Беспилотник ВСУ скинул гранату на жилой дом, заявили в ДНР

Обновлено в 17:56
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Футбол

Комличенко назван лучшим легионером чемпионата Чехии

Обновлено в 16:43
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Мария Горбань сняла эротический клип для мужа

Актриса устроила съемки под водой. Мария Горбань сейчас с мужем Кириллом Зоткиным и дочерью отдыхают в Крыму.
Обновлено в 17:01
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь на азиатских рынках

Обновлено в 04:26
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Общество

От диеты к протестам: за что заблокировали ролик депутата Бондаренко

Известный своей «макаронной диетой» саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко опять оказался в центре небольшого скандальчика.
Обновлено в 10:45
Кино

Элтон Джон попросил оставить секс и наркотики в байопике о его жизни

Обновлено в 14:45
Авто

В России растут продажи автомобилей китайских брендов

В течение 4 первых месяцев текущего года в Российской Федерации продали 10 098 китайских машин.
Обновлено в 14:02
Здоровье

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Экономика

Alibaba хочет разместить акции на $20 млрд на Гонконгской бирже

В свое время Alibaba рассматривала возможность проведения IPO на Гонконгской бирже, но в итоге ей пришлось выбрать Нью-Йоркскую из-за довольно жестких требований Гонконгской в отношении структуры компании.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы

Обновлено в 17:20
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Подозреваемый во взрыве в Лионе купил компоненты бомбы через интернет на свое имя

Главный подозреваемый по делу о взрыве в Лионе заказал компоненты бомбы через Сеть на свое имя.
Обновлено в 18:18
Экономика

Вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям россиян

С 26 мая вступил в силу приказ министерства труда, который уточняет правила расчета социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 17:07
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Наука

Собаку спасли от жутких ожогов, пересадив ей кожу рыбы

Обновлено в 13:16
Музыка

Опубликовано видео прогулки Джона Бон Джови по Красной площади

Обновлено в 17:25
Гаджеты

Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

Обновлено вчера в 12:42
Общество

На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти

На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
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