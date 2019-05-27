Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолтСвободная Пресса вчера в 09:52
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
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Экс-министр Украины Виктор Суслов: Зеленскому будет сложно выскочить из колеи Порошенко
Комсомольская правда10:30
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Политика
Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку
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Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
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Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
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Обновлено в 10:45
Авто
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Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
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Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Экономика
Alibaba хочет разместить акции на $20 млрд на Гонконгской бирже
В свое время Alibaba рассматривала возможность проведения IPO на Гонконгской бирже, но в итоге ей пришлось выбрать Нью-Йоркскую из-за довольно жестких требований Гонконгской в отношении структуры компании.
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Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
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Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
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Происшествия
Подозреваемый во взрыве в Лионе купил компоненты бомбы через интернет на свое имя
Главный подозреваемый по делу о взрыве в Лионе заказал компоненты бомбы через Сеть на свое имя.
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С 26 мая вступил в силу приказ министерства труда, который уточняет правила расчета социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 17:07
Хоккей
Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео
Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
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Собаку спасли от жутких ожогов, пересадив ей кожу рыбы
Обновлено в 13:16
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Опубликовано видео прогулки Джона Бон Джови по Красной площади
Обновлено в 17:25
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Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS
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На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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