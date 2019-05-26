Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт УкраиныВзгляд.ру вчера в 06:58
Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
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Экс-министр Украины Виктор Суслов: Зеленскому будет сложно выскочить из колеи Порошенко
Комсомольская правда10:30
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Экономика
Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Гаджеты
Потенциальный бестселлер Samsung Galaxy M40 выйдет 11 июня
Цены пока нет, но стало известно, что данную модель в Индии представят 11 июня.
Обновлено в 10:24
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Политика
Киев подготовил ноту Москве по освобождению украинских моряков
Министерство иностранных дел Украины подготовило для российского внешнеполитического ведомства ноту по освобождению украинских моряков.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
Обновлено в 02:18
Авто
Появились первые изображения пикапа на базе LADA Vesta
Цены на грузовую «Гранту» начинаются от 682 тысяч рублей, но очевидно, что на базе «Весты» такой пикап обошелся бы дороже.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия
«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — рассказал представитель корпорации Интерфаксу.
Обновлено в 11:47
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Политика
Курц прокомментировал вотум недоверия его правительству
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что он готов к передаче власти после вынесения вотума недоверия его правительству.
Обновлено в 13:57
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-Лигу
В финальном поединке встретились "Астон Вилла", в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и "Дерби Каунти", возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.
Обновлено в 11:55
Политика
Отрекшийся от испанского престола Хуан Карлос I заявил о желании уйти на покой
Хуан Карлос I, отрекшийся в 2014 году от испанского престола в пользу своего сына Филиппа VI, заявил о своем желании прекратить заниматься институциональной деятельностью со 2 июня.
Обновлено в 13:12
Путешествия
Анапу назвали самым дорогим курортом России
Обновлено в 09:15
Происшествия
На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса
В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Экономика
Сельхозтехнику добавят в единый механизм льготного лизинга
С 2020 года льготный лизинг сельскохозяйственной техники добавят в единый для машиностроения механизм поддержки спроса.
Обновлено в 05:54
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге
Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».
Обновлено в 11:16
Происшествия
Золотую Audi волейболиста «Зенита» нашли в пруду с дырами от пуль
Из Петровского пруда в Петербурге выловили автомобиль Audi. Машина принадлежит игроку волейбольного «Зенита» Александру Волкову.
Обновлено в 02:21
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернули более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы
Футбольные клубы "Арсенал" и "Челси" вернули более 6000 билетов на финал Лиги Европы, большинство из которых уже реализовано Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 09:27
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Общество
Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном
Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
В Польше пройдут крупные учения ПВО НАТО
Крупные международные учения с использованием наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в Европе "Tobruq Legacy-19" пройдут в Польше в первой половине июня, в числе используемых полигонов - центр обучения сухопутных войск в Ожише в 60 километрах от Калининградской области, сообщает специализированное издание Defence24.
Обновлено в 11:52
Здоровье
Фельдшера пензенской скорой помощи начали итальянскую забастовку
138 сотрудников Пензенской областной станции скорой медпомощи начали итальянскую забастовку.
Обновлено в 04:37
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.
Обновлено в 03:31
Политика
На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Политика
Пенс пообещал вернуть останки всех военных США, убитых за рубежом
Вице-президент США Майкл Пенс в День поминовения пообещал вернуть на родину останки всех американских солдат, которые погибли за рубежом.
Обновлено в 13:49