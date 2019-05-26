Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт УкраиныВзгляд.ру вчера в 06:58

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Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина» В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".

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