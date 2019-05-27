Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в УкраинеDixiNews вчера в 11:09
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
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Экс-министр Украины Виктор Суслов: Зеленскому будет сложно выскочить из колеи Порошенко
Комсомольская правда10:30
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От диеты к протестам: за что заблокировали ролик депутата Бондаренко
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Известная компания Ubisoft может запустить собственный аналог EA Access и Xbox Game Pass.
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