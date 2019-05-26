Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт УкраиныВзгляд.ру вчера в 06:58
Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
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Экс-министр Украины Виктор Суслов: Зеленскому будет сложно выскочить из колеи Порошенко
Комсомольская правда10:30
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