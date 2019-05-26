Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолтRT на русском 08:13

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам. Соответствующее заявление он сделал в интервью Financial Times.
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Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины

Взгляд.ру06:58

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ и объявить дефолт

Коммерсантъ08:26

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

RT на русском08:13

Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт

РИА Новости08:02

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить на Украине дефолт

ТАСС07:51

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам Украины

Известия07:17

Коломойский посоветовал Украине объявить дефолт

РБК08:36
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Происшествия

На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма

Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Политика

Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможные «гамбургские» санкции Украины против РФ за отказ отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 09:07
Футбол

ЦСКА разгромил «Крылья Советов» и сыграет в групповом этапе ЛЕ

Обновлено в 08:54
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Политика

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Хоккей

Сборная России объявила стартовый состав на матч с Чехией

Тренерский штаб сборной России определился с составом на предстоящий матч за третье место в чемпионата мира - 2019 по хоккею с командой Чехии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:57
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты

Обновлено 24 мая в 16:36
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Футбол

В финале Кубка Испании «Валенсия» Черышева обыграла «Барселону»

Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Гаджеты

Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса

Объединение крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance заявило, что временно ограничило членство китайской компании Huawei.
Обновлено вчера в 02:29
Армия и оружие

«Техмаш» выпустил первую партию неуправляемой ракеты «Бронебойщик»

Концерн "Техмаш" выпустил первую партию новейших неуправляемых авиационных ракет "Бронебойщик" для опытно-войсковой эксплуатации .
Обновлено в 05:37
Общество

В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов

В некоторых столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными при использовании терминалов.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

Обновлено в 04:21
Футбол

«Спартак» проиграл «Оренбургу» и занял пятое место в чемпионате России

Оренбург на своем поле принимал Спартак. Матч закончился победой хозяев со счетом 2:0.
Обновлено в 08:55
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Политика

Мексиканский министр уволилась после скандала в аэропорту

Обновлено в 08:59
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Общество

На Невском проспекте стартовал парад барабанщиков

Днём 26 мая по Невскому проспекту начала движение колонна барабанщиков. Мероприятие приурочили к 316-летию Петербурга.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии

На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.
Обновлено в 08:15
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе

Московское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу

По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
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