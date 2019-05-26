Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолтLenta.ru 07:00

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Его слова приводятся в статье Financial Times под заголовком «Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам».
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Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт

RT на русском11:38

Коломойский посоветовал Украине объявить дефолт

РБК08:36

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины

Взгляд.ру06:58

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

РИА Новости08:02

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить на Украине дефолт

ТАСС07:51

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам Украины

Известия07:17

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить дефолт

Коммерсантъ08:26
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Хоккей

Сборная России проиграла финнам в полуфинале чемпионата мира

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Встреча в Братиславе завершилась со счетом 0:1.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Гаджеты

Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro

Технические характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro были опубликованы в Сети.
Обновлено в 03:19
Экономика

Минпромторг сократит количество ценников в магазинах

Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено в 13:20
Армия и оружие

На гражданке бандит — в войсках разведчик: как вербуют в армию США

Был я на рекрутских станциях Армии США (я пишу с большой буквы «А», потому что в Штатах это название вида Вооружённых сил — Сухопутных войск).
Обновлено вчера в 23:30
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика

Партия Курца лидирует в Австрии на выборах в Европарламент

В связи со сложившейся в стране ситуацией политологи и институты общественного мнения не решались прогнозировать исход европейских выборов в Австрии, но все были едины в том, что выборы в Европарламент станут проверкой перед досрочными парламентскими выборами в самой Австрии, намеченных на сентябрь.
Обновлено в 11:04
Футбол

Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ

У Сатурна единственный мяч забил Дмитрий Доронин (35). Торпедо выиграло зону Центр в ПФЛ, опередив за тур до конца Сокол на семь очков.
Обновлено в 12:03
Происшествия

В Катманду прогремели два взрыва

Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Обстрел ДНР закончился для украинских силовиков потерей пяти бойцов

Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Кристина Асмус уснула на полу после дня рождения подруги

Российская актриса Кристина Асмус рассказала и показала, как отметила день рождения своей подруги.
Обновлено в 08:46
Технологии

Ноутбук с шестью опаснейшими вирусами выставили на аукцион

Обновлено в 12:40
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Политика

Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл

Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 10:17
Общество

В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо

В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Обновлено в 09:29
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Хоккей

Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии

Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:16
Происшествия

В жилом доме в Германии произошел взрыв

Обновлено в 07:16
Здоровье

В Новороссийске обнаружили инфицированных клещей

В районе Новороссийска специалисты зарегистрировали около 200 клещей, который были инфицированы различными болезнями.
Обновлено в 11:21
Политика

В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Политика

Чемпион мира высказался об отношениях России и Украины

Чемпион мира по биатлону, украинец Дмитрий Пидручный высказался об отношениях России и Украины, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии

Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:52
Хоккей

Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Политика

Зеленский считает решение трибунала ООН ключом к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение международного трибунала ООН по морскому праву, который требует от России освободить задержанные корабли и моряков.
Обновлено вчера в 08:30
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