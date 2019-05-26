Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолтLenta.ru 07:00
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Его слова приводятся в статье Financial Times под заголовком «Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам».
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Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале чемпионата мира
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Встреча в Братиславе завершилась со счетом 0:1.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Гаджеты
Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro
Технические характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro были опубликованы в Сети.
Обновлено в 03:19
Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
На гражданке бандит — в войсках разведчик: как вербуют в армию США
Был я на рекрутских станциях Армии США (я пишу с большой буквы «А», потому что в Штатах это название вида Вооружённых сил — Сухопутных войск).
Обновлено вчера в 23:30
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика
Партия Курца лидирует в Австрии на выборах в Европарламент
В связи со сложившейся в стране ситуацией политологи и институты общественного мнения не решались прогнозировать исход европейских выборов в Австрии, но все были едины в том, что выборы в Европарламент станут проверкой перед досрочными парламентскими выборами в самой Австрии, намеченных на сентябрь.
Обновлено в 11:04
Футбол
Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ
У Сатурна единственный мяч забил Дмитрий Доронин (35). Торпедо выиграло зону Центр в ПФЛ, опередив за тур до конца Сокол на семь очков.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Катманду прогремели два взрыва
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Кристина Асмус уснула на полу после дня рождения подруги
Российская актриса Кристина Асмус рассказала и показала, как отметила день рождения своей подруги.
Обновлено в 08:46
Технологии
Ноутбук с шестью опаснейшими вирусами выставили на аукцион
Обновлено в 12:40
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Политика
Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл
Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 10:17
Общество
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо
В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Обновлено в 09:29
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Хоккей
Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии
Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:16
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Обновлено в 07:16
Здоровье
В Новороссийске обнаружили инфицированных клещей
В районе Новороссийска специалисты зарегистрировали около 200 клещей, который были инфицированы различными болезнями.
Обновлено в 11:21
Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Чемпион мира высказался об отношениях России и Украины
Чемпион мира по биатлону, украинец Дмитрий Пидручный высказался об отношениях России и Украины, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии
Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:52
Хоккей
Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Политика
Зеленский считает решение трибунала ООН ключом к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение международного трибунала ООН по морскому праву, который требует от России освободить задержанные корабли и моряков.
Обновлено вчера в 08:30