Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолтLenta.ru 07:00
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Его слова приводятся в статье Financial Times под заголовком «Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам».
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Происшествия
В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали четыре человека
Обновлено в 09:39
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
Бабаев: ЦСКА во второй раз на финише обходит «Спартак». Мелочь, но приятно
Хотелось бы быть выше, но на финише второй раз обходим «Спартак».
Обновлено в 10:35
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Общество
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которая «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Общество
Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео
Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на информацию о рождении у него дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 10:38
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека
В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги финала шоу «Голос. Дети»
Микелла впервые прокомментировала итоги музыкальной программы.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Осужденный покончил с собой в ярославском СИЗО
Осужденный попытался покончить с собой в следственном изоляторе в Ярославле, следов насилия на его теле не обнаружено, сообщает УФСИН по региону.
Обновлено в 10:23
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума
Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит по три храма в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Культура
Актриса Анфиса Черных стала победителем шоу «Последний герой»
Российская актриса Анфиса Черных оказалась победителем шоу «Последний герой».
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Катманду прогремели два взрыва
Обновлено в 09:32
Общество
Барабанщики установили мировой рекорд в Петербурге
Во время шоу барабанщиков на Дне города в Петербурге был установлен мировой рекорд.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Политика
Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл
Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 10:17
Хоккей
Россия — Чехия 1:2 (2-й период)
Обновлено в 10:10
Авто
Самую мощную BMW M8 сфотографировали без камуфляжа
Самая мощная BMW M8 Competition получила изменённые бампера, которые смотрятся более агрессивно в сравнении с M850i.
Обновлено вчера в 11:57
Гаджеты
Флагманский слайдер Honor Magic 2 очень сильно подешевел
Обновлено в 03:22
Музыка
Шнуров прокомментировал скандал на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:46
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Число жертв утечки газа на грузовом судне в Китае выросло до десяти
Ранее сообщалось, что в результате утечки газа на грузовом судне погибли восемь человек.
Обновлено в 02:28