Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолтLenta.ru 07:00

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Его слова приводятся в статье Financial Times под заголовком «Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам».
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В Совфеде оценили призыв Коломойского к Зеленскому относительно дефолта

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Коломойский посоветовал Украине объявить дефолт

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Коммерсантъ08:26

В Совфеде прокомментировали идею Коломойского о дефолте для Украины

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Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить на Украине дефолт

ТАСС07:51

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины

Взгляд.ру06:58
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Происшествия

В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали четыре человека

Обновлено в 09:39
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
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Братья Кличко попрыгали на новом мосту в Киеве для проверки прочности

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Футбол

Бабаев: ЦСКА во второй раз на финише обходит «Спартак». Мелочь, но приятно

Хотелось бы быть выше, но на финише второй раз обходим «Спартак».
Обновлено в 10:35
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
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Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения

Обновлено в 08:59
Политика

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Общество

Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которая «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Общество

Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео

Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на информацию о рождении у него дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 10:38
Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги финала шоу «Голос. Дети»

Микелла впервые прокомментировала итоги музыкальной программы.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Осужденный покончил с собой в ярославском СИЗО

Осужденный попытался покончить с собой в следственном изоляторе в Ярославле, следов насилия на его теле не обнаружено, сообщает УФСИН по региону.
Обновлено в 10:23
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видео

Обновлено в 07:21
Религия

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит по три храма в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Культура

Актриса Анфиса Черных стала победителем шоу «Последний герой»

Российская актриса Анфиса Черных оказалась победителем шоу «Последний герой».
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Катманду прогремели два взрыва

Обновлено в 09:32
Общество

Барабанщики установили мировой рекорд в Петербурге

Во время шоу барабанщиков на Дне города в Петербурге был установлен мировой рекорд.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Политика

Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл

Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.
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Россия — Чехия 1:2 (2-й период)

Обновлено в 10:10
Авто

Самую мощную BMW M8 сфотографировали без камуфляжа

Самая мощная BMW M8 Competition получила изменённые бампера, которые смотрятся более агрессивно в сравнении с M850i.
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Флагманский слайдер Honor Magic 2 очень сильно подешевел

Обновлено в 03:22
Музыка

Шнуров прокомментировал скандал на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 10:46
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Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Число жертв утечки газа на грузовом судне в Китае выросло до десяти

Ранее сообщалось, что в результате утечки газа на грузовом судне погибли восемь человек.
Обновлено в 02:28
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