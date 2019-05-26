Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолтLenta.ru 07:00

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Его слова приводятся в статье Financial Times под заголовком «Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам».
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Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

News.ru07:36

По стопам Греции: Коломойский считает дефолт выходом для Украины

РЕН ТВ07:00

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Lenta.ru07:00

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам Украины

Известия07:17

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины

Взгляд.ру06:58

Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт

Московский Комсомолец06:53

Игорь Коломойский призвал Владимира Зеленского объявить дефолт

Говорит Москва07:23
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Политика

МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций

Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге).
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачева оставила маму Наташи Королевой в пролете

Королева призналась, что её мама мечтала попасть на шоу 70-летней Пугачевой, но её заветному желанию было не суждено исполниться.
Обновлено в 00:00
Баскетбол

«Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА

"Торонто" дома обыграл "Милуоки" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли

В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Хоккей

Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею

Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:30
Хоккей

Павел Буре: «Финны навязали сборной России свой хоккей, а нашей команде так играть нельзя»

Накануне сборная России по хоккею потеряла шансы вернуть себе звание чемпионов мира — в полуфинале первенства планеты в Словакии «Красная машина» со счетом 0:1 уступила команде Финляндии.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Приморье загорелся рыболовный траулер

Обновлено в 03:03
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Политика

Меган Маркл отказалась обедать с Трампом

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась принимать участие в приемах и обедах в честь гостя.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт

"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено вчера в 12:08
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Культура

Учитель рассказал, когда займется экранизацией романа Яхиной «Дети мои»

Как рассказал Учитель, автору предложили самой написать сценарий, но в данный момент она работает над новой книгой, поэтому студия занимается поисками сценариста.
Обновлено в 07:09
Здоровье

Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары

Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

Белорусских силовиков вооружили российскими миномётами

Мобильные подразделения белорусских Сил специальных операций (ССО) получили на вооружение 120-миллиметровые буксируемые полуавтоматические миномёты «Нона-М1» российского производства.
Обновлено в 07:09
Общество

Коммунисты сегодня выйдут на митинг против градостроительной политики московских властей

Повестка митинга включает в себя широкий круг проблем города, организаторы отмечают, что это протест против всего, что отрицательно скажется на жизни будущих поколений: обсуждать будут и «строительный беспредел», в том числе программу реновации, и «мусорный произвол», и ухудшение экологии.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видео

Обновлено в 07:21
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Ураган и дождь сорвали концерт Анны Семенович на Кубани

Сильный ветер и дождь помешал проведению концерта Анны Семенович на Кубани, о чем она сообщила в Instagram.
Обновлено в 06:12
Гаджеты

Раскрыты полные характеристики нового смартфона Redmi K20 Pro

Nation News ранее сообщало, стали известны примерные цены смартфонов Xiaomi Redmi K20.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Хоккей

Кто мог бы стать новым главным тренером сборной России после ЧМ-2019

Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Москве избили и обокрали «племянника президента Пакистана»

По информации канала, 28-летний пострадавший заявил, что является племянником президента Пакистана по имени Навид Сикандер.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропорту

Обновлено в 04:40
Экономика

Эксперты объяснили, почему центробанки начинают скупать золото

Россия за прошлой год купила 274 тонны золота.
Обновлено вчера в 15:22
Общество

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным

Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено вчера в 02:01
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева

Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.
Обновлено в 06:00
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