Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолтLenta.ru 07:00
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Его слова приводятся в статье Financial Times под заголовком «Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам».
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Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Политика
МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций
Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге).
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева оставила маму Наташи Королевой в пролете
Королева призналась, что её мама мечтала попасть на шоу 70-летней Пугачевой, но её заветному желанию было не суждено исполниться.
Обновлено в 00:00
Баскетбол
«Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА
"Торонто" дома обыграл "Милуоки" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли
В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:30
Хоккей
Павел Буре: «Финны навязали сборной России свой хоккей, а нашей команде так играть нельзя»
Накануне сборная России по хоккею потеряла шансы вернуть себе звание чемпионов мира — в полуфинале первенства планеты в Словакии «Красная машина» со счетом 0:1 уступила команде Финляндии.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено в 06:12
Политика
Меган Маркл отказалась обедать с Трампом
Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась принимать участие в приемах и обедах в честь гостя.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт
"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Культура
Учитель рассказал, когда займется экранизацией романа Яхиной «Дети мои»
Как рассказал Учитель, автору предложили самой написать сценарий, но в данный момент она работает над новой книгой, поэтому студия занимается поисками сценариста.
Обновлено в 07:09
Здоровье
Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары
Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Белорусских силовиков вооружили российскими миномётами
Мобильные подразделения белорусских Сил специальных операций (ССО) получили на вооружение 120-миллиметровые буксируемые полуавтоматические миномёты «Нона-М1» российского производства.
Обновлено в 07:09
Общество
Коммунисты сегодня выйдут на митинг против градостроительной политики московских властей
Повестка митинга включает в себя широкий круг проблем города, организаторы отмечают, что это протест против всего, что отрицательно скажется на жизни будущих поколений: обсуждать будут и «строительный беспредел», в том числе программу реновации, и «мусорный произвол», и ухудшение экологии.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Ураган и дождь сорвали концерт Анны Семенович на Кубани
Сильный ветер и дождь помешал проведению концерта Анны Семенович на Кубани, о чем она сообщила в Instagram.
Обновлено в 06:12
Гаджеты
Раскрыты полные характеристики нового смартфона Redmi K20 Pro
Nation News ранее сообщало, стали известны примерные цены смартфонов Xiaomi Redmi K20.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Хоккей
Кто мог бы стать новым главным тренером сборной России после ЧМ-2019
Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Москве избили и обокрали «племянника президента Пакистана»
По информации канала, 28-летний пострадавший заявил, что является племянником президента Пакистана по имени Навид Сикандер.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропорту
Обновлено в 04:40
Экономика
Эксперты объяснили, почему центробанки начинают скупать золото
Россия за прошлой год купила 274 тонны золота.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным
Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено вчера в 02:01
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева
Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.
Обновлено в 06:00