Политика

РБКРБККоломойский предложил снять с России часть санкций

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе. Такое мнение он выразил в интервью изданию «Цензор.НЕТ».
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Коломойский посоветовал снять с России часть санкций

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Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

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Коломойский предложил снять с России часть санкций

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Коломойский предложил снять часть санкций с России

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Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

RT на русском09:23

Коломойский призвал снять с России часть санкций

Известия03:57
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Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
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Утверждены тарифы для проезда на МЦД

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«Красное Сормово» раскрыло детали ЧП на судоверфи в Нижнем Новгороде

Возгорание на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошло 28 августа в 8:23 утра.
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Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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Как уже сообщало АСН, "Союз МС-14" после успешного старта 22 августа не смог состыковаться с МКС в субботу 24 августа.
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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