Политика
РБККоломойский предложил снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе. Такое мнение он выразил в интервью изданию «Цензор.НЕТ».
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Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Авто
В России упали продажи Mercedes-Maybach S-Class
За 7 месяцев 2019 года в России было продано 284 новых автомобиля Mercedes-Maybach S-Klasse – это на 34% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 02:32
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие
Россия захотела создать для Турции истребитель пятого поколения
Россия предложила свою помощь в создании турецкого истребителя пятого поколения TF-X (Turkish Fighter X). Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 10:01
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Футбол
Дембеле не собирается покидать «Барселону»
Агент вингера «Барселоны» Усмана Дембеле Мусса Сиссоко отметил, что его клиент не собирается покидать «сине-гранатовых».
Евро-футбол.ру 10:51
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская поделилась фотографией своих аппетитных ягодичек
На фотографии Настасья позирует в красном купальнике, нижняя часть которого сделана в виде трусиков танго.
Paparazzi.ru 10:07
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28
Кино
Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип
Netflix выложил на YouTube первый трейлер нового фильма Стивена Содерберга "Прачечная", в котором снялась Мерил Стрип, сообщает Variety.
РИА Новости 12:13
Политика
В Киеве освободили Кирилла Вышинского
Lenta.ru 04:55
Политика
США ужесточили пошлины против Китая
Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.
Взгляд.ру 10:30
Происшествия
В Новосибирске в здании произошло обрушение стены
В Новосибирске произошло ЧП: в Ленинском районе Новосибирска в здании произошло обрушение стены, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на российские СМИ.
The Moscow Post 02:50
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
Учёные напоминают, что дисбаланс "хороших" и "плохих" микробов в кишечнике может привести к неблагоприятным последствиям, таким как сбои в работе иммунной системы, увеличение веса или повышение уровня холестерина в крови.
Вести.Наука 08:07
Транспорт
Утверждены тарифы для проезда на МЦД
Утверждены тарифы для проезда на МЦД. Разовая поездка будет стоить столько же, сколько и на других видах общественного транспорта Москвы.
Вести Подмосковья 01:28
Происшествия
«Красное Сормово» раскрыло детали ЧП на судоверфи в Нижнем Новгороде
Возгорание на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошло 28 августа в 8:23 утра.
РБК 09:11
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Космос
Застрахованный робот Федор пристыковался к МКС
Как уже сообщало АСН, "Союз МС-14" после успешного старта 22 августа не смог состыковаться с МКС в субботу 24 августа.
Агентство страховых новостей вчера в 02:18
Музыка
Певец Эд Ширан объявил об уходе со сцены
РЕН ТВ 10:17
Происшествия
Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест
Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.
REGNUM 11:24