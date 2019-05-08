Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве УкраиныRT на русском 01:21

Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
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Коломойский считает, что Аваков должен остаться в кабмине Украины как фактор стабильности

ТАСС02:12

Коломойский назвал Зеленскому министра, которого не надо увольнять

Газета.Ru02:48

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

RT на русском01:21

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить Авакова в правительстве Украины

Коммерсантъ01:46

Коломойский посоветовал оставить Авакова в правительстве Украины

РИА Новости00:51

Коломойский предложил Зеленскому оставить в правительстве одного министра

Известия00:25

Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних

РБКвчера в 19:33
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Происшествия

В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Экономика

Китайский ЦБ в апреле закупил около 15 тонн золота

Народный банк Китая в апреле 2019 года увеличил объем запасов золота в составе международных резервов на 0,48 млн унций (около 15 тонн), следует из опубликованной ЦБ статистики.
Обновлено вчера в 10:02
ЖКХ

Жильцам разрушенного дома в Магнитогорске выставили пени за коммуналку

Обновлено в 03:07
Футбол

«Анжи» подал заявку на лицензирование на следующий сезон

Махачкалинский «Анжи» подал документы на прохождение лицензирования на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито

Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

Самолет «Руслайна» не смог вылететь из Белгорода из-за неисправности

Обновлено в 02:42
Происшествия

В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся

Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
Общество

До 10% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в День Победы

В День Победы в столице ожидаются ливневые дожди и грозы, за сутки может выпасть до 10% месячной нормы осадков, при этом показатели дневной температуры будут доходить до 24 градусов тепла, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Обновлено 06 мая в 06:38
Авто

Эксперты выяснили, сколько владельцы SUV тратят в год на бензин

Эксперты подсчитали, что владельцы кроссоверов ежегодно расходуют на топливо примерно на 409 фунтов стерлингов, что эквивалентно 35 тыс. рублей, больше, чем владельцы эквивалентных седанов, универсалов и хэтчбеков.
Обновлено в 01:30
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.
Обновлено вчера в 19:09
Кино

Авторы «Игры престолов» извинились за стаканчик из Starbucks в кадре

В четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» в одном из эпизодов зрители заметили стаканчик из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 10:31
Общество

Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей

Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Самаре 42 человека эвакуировано из гостиницы из-за пожара

Обновлено в 01:07
Происшествия

Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавины

При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:16
Общество

В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро

На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Экономика

Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в I квартале

Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено 06 мая в 09:51
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено в 00:43
Политика

Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

Президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией Украины.
Обновлено вчера в 13:37
Технологии

Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Гаджеты

Lenovo приглашает на презентацию нового смартфона 22 мая

Вице-президент Lenovo Чанг Ченг (Chang Cheng) через китайский сервис микроблогов Weibo распространил информацию о том, что на 22 мая намечена презентация некоего нового смартфона.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Азербайджанец с кувалдой ворвался в собор в Петергофе

Мужчина с кувалдой ворвался в Собор святых апостолов Петра и Павла в Петергофе. Инцидент произошел около 15:20 часов 7 мая.
Обновлено в 02:07
Транспорт

Посол Канады застрял на украинских дорогах

Обновлено в 02:15
Происшествия

В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена

Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

Степан Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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