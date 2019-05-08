Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве УкраиныRT на русском 01:21

Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.

Происшествия В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.

Экономика Китайский ЦБ в апреле закупил около 15 тонн золота Народный банк Китая в апреле 2019 года увеличил объем запасов золота в составе международных резервов на 0,48 млн унций (около 15 тонн), следует из опубликованной ЦБ статистики.

Происшествия В Японии автомобиль врезался в группу детей Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.

Происшествия Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.

Происшествия В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.

Общество До 10% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в День Победы В День Победы в столице ожидаются ливневые дожди и грозы, за сутки может выпасть до 10% месячной нормы осадков, при этом показатели дневной температуры будут доходить до 24 градусов тепла, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Авто Эксперты выяснили, сколько владельцы SUV тратят в год на бензин Эксперты подсчитали, что владельцы кроссоверов ежегодно расходуют на топливо примерно на 409 фунтов стерлингов, что эквивалентно 35 тыс. рублей, больше, чем владельцы эквивалентных седанов, универсалов и хэтчбеков.

Футбол «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.

Кино Авторы «Игры престолов» извинились за стаканчик из Starbucks в кадре В четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» в одном из эпизодов зрители заметили стаканчик из кофейни Starbucks.

Общество Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.

Происшествия Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавины При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Общество В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.

Происшествия Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.

Экономика Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в I квартале Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте.

Политика Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.

Политика Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины Президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией Украины.

Технологии Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.

Гаджеты Lenovo приглашает на презентацию нового смартфона 22 мая Вице-президент Lenovo Чанг Ченг (Chang Cheng) через китайский сервис микроблогов Weibo распространил информацию о том, что на 22 мая намечена презентация некоего нового смартфона.

Происшествия Азербайджанец с кувалдой ворвался в собор в Петергофе Мужчина с кувалдой ворвался в Собор святых апостолов Петра и Павла в Петергофе. Инцидент произошел около 15:20 часов 7 мая.

Происшествия В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.

Армия и оружие Степан Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным в Донбассе Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства.