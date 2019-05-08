Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве УкраиныRT на русском 01:21
Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
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Происшествия
В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Экономика
Китайский ЦБ в апреле закупил около 15 тонн золота
Народный банк Китая в апреле 2019 года увеличил объем запасов золота в составе международных резервов на 0,48 млн унций (около 15 тонн), следует из опубликованной ЦБ статистики.
Обновлено вчера в 10:02
Футбол
«Анжи» подал заявку на лицензирование на следующий сезон
Махачкалинский «Анжи» подал документы на прохождение лицензирования на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито
Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся
Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
Общество
До 10% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в День Победы
В День Победы в столице ожидаются ливневые дожди и грозы, за сутки может выпасть до 10% месячной нормы осадков, при этом показатели дневной температуры будут доходить до 24 градусов тепла, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Обновлено 06 мая в 06:38
Авто
Эксперты выяснили, сколько владельцы SUV тратят в год на бензин
Эксперты подсчитали, что владельцы кроссоверов ежегодно расходуют на топливо примерно на 409 фунтов стерлингов, что эквивалентно 35 тыс. рублей, больше, чем владельцы эквивалентных седанов, универсалов и хэтчбеков.
Обновлено в 01:30
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.
Обновлено вчера в 19:09
Кино
Авторы «Игры престолов» извинились за стаканчик из Starbucks в кадре
В четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» в одном из эпизодов зрители заметили стаканчик из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей
Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавины
При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:16
Общество
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Экономика
Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в I квартале
Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено 06 мая в 09:51
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
Обновлено в 00:43
Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией Украины.
Обновлено вчера в 13:37
Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Гаджеты
Lenovo приглашает на презентацию нового смартфона 22 мая
Вице-президент Lenovo Чанг Ченг (Chang Cheng) через китайский сервис микроблогов Weibo распространил информацию о том, что на 22 мая намечена презентация некоего нового смартфона.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Азербайджанец с кувалдой ворвался в собор в Петергофе
Мужчина с кувалдой ворвался в Собор святых апостолов Петра и Павла в Петергофе. Инцидент произошел около 15:20 часов 7 мая.
Обновлено в 02:07
Транспорт
Посол Канады застрял на украинских дорогах
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена
Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Степан Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21