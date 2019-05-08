Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве УкраиныРИА Новости 00:51
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
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Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Обновлено в 04:32
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Мемориальная плита упала на девочку в российском селе
Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Этуша рассказала о причинах частых ссор с отцом
Покойный советский и российский актер Владимир Этуш был крайне требовательным и не терпевшим возражений отцом, вспоминает его дочь Раиса.
Обновлено в 06:02
Общество
Сотню домов в Италии выставили на продажу за один евро
Приобрести дом всего за один евро можно будет при одном условии – новый владелец обязуется отремонтировать его в течение года.
Обновлено в 04:52
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Мотострелки в Дагестане получили новые боевые машины БМП-3
Мотострелковое формирование 58-й общевойсковой армии в Дагестане получило в пользование новые боевые машины пехоты БМП-3.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
Обновлено в 05:16
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Общество
Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу
Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Финансы
Официальный курс евро снизился до 73,08 рублей
Официальный курс евро уменьшился на 2,82 копейки, составив 73,0817 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Обновлено вчера в 06:37
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Общество
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Ветераны, общественные деятели и представители духовенства собрались сегодня в Александровском саду, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева
Бильд-редактор популярных изданий Ирина Исаева скоропостижно скончалась после отрыва тромба, сообщает портал "Дни.ру".
Обновлено в 03:38
Происшествия
Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок
Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
Обновлено в 03:47
Общество
Шойгу запретил привлекать детей в «Юнармию» насильно
Минобороны России выявило несколько случаев формального учета в рядах "Юнармии", а также принудительного включения в ряды юнармейцев детей офицеров - министр Сергей Шойгу назвал это недопустимым.
Обновлено в 05:41
Наука
Ученые: домашняя еда может быть опасна для кошек
Обновлено в 04:33
Космос
В Германии открыли первый автобан для электрогрузовиков
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07