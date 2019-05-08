Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве УкраиныРИА Новости 00:51

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
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Коломойский считает, что Аваков должен остаться в кабмине Украины как фактор стабильности

ТАСС02:12

Коломойский назвал Зеленскому министра, которого не надо увольнять

Газета.Ru02:48

Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних

РБКвчера в 19:33

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

RT на русском01:21

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

РИА Новости00:51

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить при себе одного министра

Комсомольская правда01:37

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить Авакова в правительстве Украины

Коммерсантъ01:46
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Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Обновлено в 04:32
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Мемориальная плита упала на девочку в российском селе

Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Этуша рассказала о причинах частых ссор с отцом

Покойный советский и российский актер Владимир Этуш был крайне требовательным и не терпевшим возражений отцом, вспоминает его дочь Раиса.
Обновлено в 06:02
Общество

Сотню домов в Италии выставили на продажу за один евро

Приобрести дом всего за один евро можно будет при одном условии – новый владелец обязуется отремонтировать его в течение года.
Обновлено в 04:52
Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Мотострелки в Дагестане получили новые боевые машины БМП-3

Мотострелковое формирование 58-й общевойсковой армии в Дагестане получило в пользование новые боевые машины пехоты БМП-3.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

Обновлено в 05:16
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Общество

Набор для шашлыка за год подорожал на 16%

В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу

Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Финансы

Официальный курс евро снизился до 73,08 рублей

Официальный курс евро уменьшился на 2,82 копейки, составив 73,0817 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Обновлено вчера в 06:37
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Перми после сообщений о минировании опять эвакуируют торговые центры

Обновлено в 05:12
Общество

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Ветераны, общественные деятели и представители духовенства собрались сегодня в Александровском саду, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева

Бильд-редактор популярных изданий Ирина Исаева скоропостижно скончалась после отрыва тромба, сообщает портал "Дни.ру".
Обновлено в 03:38
Происшествия

Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок

Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
Обновлено в 03:47
Общество

Шойгу запретил привлекать детей в «Юнармию» насильно

Минобороны России выявило несколько случаев формального учета в рядах "Юнармии", а также принудительного включения в ряды юнармейцев детей офицеров - министр Сергей Шойгу назвал это недопустимым.
Обновлено в 05:41
Наука

Ученые: домашняя еда может быть опасна для кошек

Обновлено в 04:33
Космос

В Германии открыли первый автобан для электрогрузовиков

Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями

У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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