Политика

Expert.ruExpert.ruКоломойский предложил национализировать государствообразующие предприятия на Украине

Спонсор предвыборной кампании президента Украины Владимира Зеленского, олигарх Игорь Коломойский в интервью украинскому интернет-изданию «ЦЕНЗОР.НЕТ.» заявил о необходимости национализировать недра, крупные «государствообразующие предприятия» и предприятия с «плохой экологией».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Коломойский предложил национализировать государствообразующие предприятия на Украине

Expert.ru03:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:04, Вашингтон
Шоу-бизнес

Актер Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Газета.Ru 04:35
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Вести.Ru 04:55
Происшествия

Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске

Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 04:45
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Игры

Стали известны системные требования для Borderlands 3

CyberSport.ru 04:22
Политика

В Крыму объяснили интерес украинских туристов к отдыху на полуострове

Известия 03:48
Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство

ТАСС 04:53
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Происшествия

В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке

В Северной столице сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15
Происшествия

На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом

В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.
Lenta.ru 03:49
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей

Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Футбол

«Краснодар» договорился с «Рубином» о трансфере защитника Сорокина

REGNUM 04:42
Армия и оружие

Россия может помочь Турции в создании новейшего истребителя TF-X

Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X.
Известия 04:31
Политика

В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Политика

Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым

Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Происшествия

В отношении Михаила Абызова возбудили новое дело

Российские СМИ сообщают, что в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова возбудили новое дело, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post вчера в 06:53
Общество

Кадастровая палата подготовила инструкцию для решения земельных споров

Эксперты Федеральной кадастровой палаты подготовили инструкцию по согласованию границ участков с соседями во избежание земельных споров.
Коммерсантъ 03:20
Энергетика

BP сбывает все свои активы на Аляске

REGNUM вчера в 20:03
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Экономика

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Общество

Москвичам повысили минимальную пенсию

С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Политика

Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Вестник Кавказа вчера в 17:10
Футбол

Чемпион Европы-2016 Жоау Мариу перешел в «Локомотив»

Российская газета вчера в 14:09
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие «индивидуального пенсионного капитала».
Секрет фирмы 02:17
Происшествия

Свердловский детсад заплатит за побитые воспитанниками автомобили

Областная газета 04:13
Политика

В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе

В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском вчера в 02:59
Футбол

ЦСКА может приобрести защитника «Тамбова»

В сферу интересов московского клуба ЦСКА попал центральный защитник "Тамбова" Седрик Гогуа, об этом сообщает Telegram-канал популярного комментатора Нобеля Арустамяна.
Газета.Ru 04:53
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде

Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное