Политика
Expert.ruКоломойский предложил национализировать государствообразующие предприятия на Украине
Спонсор предвыборной кампании президента Украины Владимира Зеленского, олигарх Игорь Коломойский в интервью украинскому интернет-изданию «ЦЕНЗОР.НЕТ.» заявил о необходимости национализировать недра, крупные «государствообразующие предприятия» и предприятия с «плохой экологией».
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Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске
Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 04:45
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Игры
Стали известны системные требования для Borderlands 3
CyberSport.ru 04:22
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Происшествия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке
В Северной столице сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15
Происшествия
На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом
В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.
Lenta.ru 03:49
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Армия и оружие
Россия может помочь Турции в создании новейшего истребителя TF-X
Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X.
Известия 04:31
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Происшествия
В отношении Михаила Абызова возбудили новое дело
Российские СМИ сообщают, что в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова возбудили новое дело, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post вчера в 06:53
Общество
Кадастровая палата подготовила инструкцию для решения земельных споров
Эксперты Федеральной кадастровой палаты подготовили инструкцию по согласованию границ участков с соседями во избежание земельных споров.
Коммерсантъ 03:20
Энергетика
BP сбывает все свои активы на Аляске
REGNUM вчера в 20:03
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Политика
Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Вестник Кавказа вчера в 17:10
Футбол
Чемпион Европы-2016 Жоау Мариу перешел в «Локомотив»
Российская газета вчера в 14:09
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие «индивидуального пенсионного капитала».
Секрет фирмы 02:17
Происшествия
Свердловский детсад заплатит за побитые воспитанниками автомобили
Областная газета 04:13
Политика
В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе
В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском вчера в 02:59
Футбол
ЦСКА может приобрести защитника «Тамбова»
В сферу интересов московского клуба ЦСКА попал центральный защитник "Тамбова" Седрик Гогуа, об этом сообщает Telegram-канал популярного комментатора Нобеля Арустамяна.
Газета.Ru 04:53
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:54