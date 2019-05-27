Коломойский рассказал о причинах его конфликта с ПорошенкоАргументы недели 05:09

с чего всё началось

Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко. По словам Коломойского, они с президентом ругались регулярно.

Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко

Политика Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Религия Шнуров в стихах ответил на слова патриарха Кирилла о храмах Музыкант Сергей Шнуров написал в своем Instagram стихотворение, в котором прокомментировал заявление патриарха Кирилла, что РПЦ строит по три храма в сутки.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.

Происшествия Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.

Шоу-бизнес Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".

Гаджеты Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина» В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о начале сезона активности клещей Роспортебнадзор опубликовал на своем официальном сайте сообщение о начале сезона активности клещей.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Здоровье Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.

Политика Актер студии «Квартал 95» намерен участвовать в выборах в Раду Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик) намерен принять участие в выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу в Кривом Роге, сообщил в понедельник глава избирательного штаба Александр Корниенко.

Хоккей «Сибирь» заключила контракт с финским вратарём Харри Сятери «Сибирь» подписала контракт на один сезон с 29-летним финским голкипером Харри Сятери, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Наука Употребление каннабиса может влиять на когнитивные функции у подростков В подростковом возрасте происходит созревание ряда когнитивных функций– это очень уязвимый период для развития мозга, поскольку устанавливается регуляторная связь между областями более высокого порядка коры головного мозга и контурами эмоциональной обработки в глубине.

Происшествия В Петербурге родители оставили умирать семимесячную дочь Как поясняется в публикации, решения, 21 мая 2019 года родители специально оставили семимесячную дочь в доме «без надлежащего присмотра и питания».

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Политика Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Общество Лувр закрылся из-за забастовки сотрудников Сотрудники парижского Лувра в понедельник объявили забастовку в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, говорится в его сообщении в твиттере.

Политика В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в прошлом году за нарушение госграницы.