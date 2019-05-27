Политика
Коломойский рассказал о причинах его конфликта с ПорошенкоАргументы недели 05:09
Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко. По словам Коломойского, они с президентом ругались регулярно.
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с чего всё началось
По его словам, Порошенко хотел, чтобы Коломойский влиял на контент канала, на котором якобы "показывали не то, что было нужно", сообщает интернет-издание "Украинская правда".Инфорос03:51
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Общество
Проверка школьных знаний: в России начинается основной этап ЕГЭ
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В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
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Роспотребнадзор сообщил о начале сезона активности клещей
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Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
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Здоровье
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В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Политика
Актер студии «Квартал 95» намерен участвовать в выборах в Раду
Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик) намерен принять участие в выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу в Кривом Роге, сообщил в понедельник глава избирательного штаба Александр Корниенко.
Обновлено в 09:44
Хоккей
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Обновлено в 09:03
Наука
Употребление каннабиса может влиять на когнитивные функции у подростков
В подростковом возрасте происходит созревание ряда когнитивных функций– это очень уязвимый период для развития мозга, поскольку устанавливается регуляторная связь между областями более высокого порядка коры головного мозга и контурами эмоциональной обработки в глубине.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Петербурге родители оставили умирать семимесячную дочь
Как поясняется в публикации, решения, 21 мая 2019 года родители специально оставили семимесячную дочь в доме «без надлежащего присмотра и питания».
Обновлено в 08:05
Происшествия
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Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
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Происшествия
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Лувр закрылся из-за забастовки сотрудников
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Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в прошлом году за нарушение госграницы.
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Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23