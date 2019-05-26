Политика
Коломойский потребовал от Зеленского объявить дефолтГазета.Ru вчера в 08:06
Олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины. Такую точку зрения он высказал в интервью Financial Times.
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Экс-министр Украины Виктор Суслов: Зеленскому будет сложно выскочить из колеи Порошенко
Комсомольская правда10:30
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Футбол
Футболист Игорь Денисов покинул «Локомотив»
"Локомотив" объявил об уходе из клуба полузащитника Игоря Денисова.
Обновлено в 11:12
Политика
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Комбаровым
Тульский «Арсенал» продлил контракт с защитником Кириллом Комбаровым. Сообщается, что новое соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной
Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Политика
Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко
Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Авто
АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross
По имеющейся неподтвержденной информации во время отзыва в автомашинах произведут замену промежуточного рулевого вала.
Обновлено в 05:39
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Экономика
Главы трех районов Екатеринбурга оказались богаче мэра Высокинского
Глава Октябрьского района Роман Рудометов при доходе в 6 миллионов 718 тысяч рублей за год живет с несовершеннолетним ребенком в квартире площадью 49,1 квадратный метр.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео осмотра недавно открывшегося моста, на стеклянной части которого появились трещины.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
В ДНР выпустили экстренное заявление из-за действий силовиков
Украинские силовики продолжают дестабилизацию обстановки на юго-востоке страны, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о приверженности к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:05
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Гаджеты
Intel представил самый мощный процессор Core
На мероприятии Kickoff в воскресенье, 26 мая, перед одной из главных выставок для производителей микроэлектроники потребительского сегмента — Computex, — компания Intel приоткрыла завесу тайны и рассказала, какой процессор будет флагманом линейки Core для настольных компьютеров.
Обновлено в 10:02
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске
Обновлено вчера в 19:09
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник «Патриот»
Обновлено в 06:10
Политика
Обнародованы первые результаты выборов в Европарламент
Правоцентристская Европейская народная партия получает 179 мест по итогам выборов в Европарламент, у «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» 150 мест, сообщает «Интерфакс» предварительные результаты европейских выборов 23-26 мая.
Обновлено в 01:50
Авто
BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года
На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este компания BMW представила воссозданный с нуля классический концепт Garmisch.
Обновлено в 09:41
Наука
В России создали уникальный материал на основе алюминия
Обновлено в 03:38
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено 25 мая в 08:28
Армия и оружие
Ответ России на план НАТО против «ядерной угрозы» РФ станет стратегическим концом альянса – Кедми
Российский ответ на стратегию НАТО против "ядерной угрозы" со стороны Москвы станет стратегическим концом блока.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Общество
При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном
Если какая-то информация покажется китайским пограничникам компрометирующей, то туристу могут отказать во въезде в страну, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:44
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47