Политика

Коломойский потребовал от Зеленского объявить дефолтГазета.Ru вчера в 08:06

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины. Такую точку зрения он высказал в интервью Financial Times.
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Экс-министр Украины Виктор Суслов: Зеленскому будет сложно выскочить из колеи Порошенко

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Почему близкий Зеленскому олигарх предложил наказать МВФ и Евросоюз дефолтом

Российская газета08:40

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

РИА Новостивчера в 08:02

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Коломойский посоветовал Украине объявить дефолт

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Депутат сравнил с поркой заявление Коломойского о дефолте

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Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить на Украине дефолт

ТАССвчера в 07:51
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Футболист Игорь Денисов покинул «Локомотив»

"Локомотив" объявил об уходе из клуба полузащитника Игоря Денисова.
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Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
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Патриарх Кирилл назвал протесты против храмов «экзотическим» явлением

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«Арсенал» продлил контракт с Комбаровым

Тульский «Арсенал» продлил контракт с защитником Кириллом Комбаровым. Сообщается, что новое соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.
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Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.
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Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

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Политика

Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко

Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Авто

АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross

По имеющейся неподтвержденной информации во время отзыва в автомашинах произведут замену промежуточного рулевого вала.
Обновлено в 05:39
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров

Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Экономика

Главы трех районов Екатеринбурга оказались богаче мэра Высокинского

Глава Октябрьского района Роман Рудометов при доходе в 6 миллионов 718 тысяч рублей за год живет с несовершеннолетним ребенком в квартире площадью 49,1 квадратный метр.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео осмотра недавно открывшегося моста, на стеклянной части которого появились трещины.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие

В ДНР выпустили экстренное заявление из-за действий силовиков

Украинские силовики продолжают дестабилизацию обстановки на юго-востоке страны, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о приверженности к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:05
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Гаджеты

Intel представил самый мощный процессор Core

На мероприятии Kickoff в воскресенье, 26 мая, перед одной из главных выставок для производителей микроэлектроники потребительского сегмента — Computex, — компания Intel приоткрыла завесу тайны и рассказала, какой процессор будет флагманом линейки Core для настольных компьютеров.
Обновлено в 10:02
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия

СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске

Обновлено вчера в 19:09
Авто

УАЗ добавил новые опции во внедорожник «Патриот»

Обновлено в 06:10
Политика

Обнародованы первые результаты выборов в Европарламент

Правоцентристская Европейская народная партия получает 179 мест по итогам выборов в Европарламент, у «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» 150 мест, сообщает «Интерфакс» предварительные результаты европейских выборов 23-26 мая.
Обновлено в 01:50
Авто

BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года

На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este компания BMW представила воссозданный с нуля классический концепт Garmisch.
Обновлено в 09:41
Наука

В России создали уникальный материал на основе алюминия

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Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено 25 мая в 08:28
Армия и оружие

Ответ России на план НАТО против «ядерной угрозы» РФ станет стратегическим концом альянса – Кедми

Российский ответ на стратегию НАТО против "ядерной угрозы" со стороны Москвы станет стратегическим концом блока.
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Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом

Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Общество

При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном

Если какая-то информация покажется китайским пограничникам компрометирующей, то туристу могут отказать во въезде в страну, передает "Интерфакс".
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В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
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В Москве полиция силой разогнала противников точечной застройки

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