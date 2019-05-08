Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министраГазета.Ru вчера в 20:37

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова. Свое мнение он выразил в интервью Bihus.info. Коломойский считает, что помимо Авакова в нынешнем кабмине "некого отметить".
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Коломойский посоветовал Зеленскому сохранить лишь одного министра из кабмина Украины: «Он является фундаментом»

Царьградвчера в 23:51

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Газета.Ruвчера в 20:37

Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних

РБКвчера в 19:33
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Футбол

Вальверде: «Ответственность за поражение лежит на мне»

Вся ответственность за результат лежит на мне.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

В Японии автомобиль наехал на толпу детей

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

Жители Соловьевки поймали ребенка, упавшего с четвертого этажа

Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере

В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено вчера в 19:55
Гаджеты

Xiaomi выпустила «умное» мусорное ведро Ninestars Smart Trash Can

Компания Xiaomi совместно с Ninestars представила "умное" мусорное ведро Ninestars Smart Trash Can, стоимость которого составляет 19 долларов.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

Алтайский депутат до смерти избил битой человека

Мужчину будут судить сразу по двум статьям: ч. 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Жорин: Кокорина и Мамаева отпустят прямо из зала суда

Обновлено вчера в 09:01
Политика

Порошенко не явился на допрос в прокуратуру

Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".
Обновлено вчера в 07:32
Армия и оружие

Стало известно, в каких городах прогремят салюты в День Победы

Салюты 9 Мая будут организованы во всех российских городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу опубликован в газете "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:46
Наука

Регулярное употребление яиц защищает от потери зрения

Употребление яиц в регулярном режиме может защитить от наиболее распространенной причины потери зрения среди людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки

В китайском городе Фушунь, провинция Ляонин, крановщик спас 14 человек, которые не могли выбраться из горящего дома.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри подумывают о втором ребенке

Став впервые родителями всего пару дней назад, принц Гарри и Меган Маркл намерены и дальше расширять свою семью.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

На Сицилии распродают дома за один евро

Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено вчера в 12:55
Экономика

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Общество

В России упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Наука

«Нейроны покемонов» подтвердили теорию формирования зрительной коры

Как утверждают авторы статьи в Nature Human Behavior, расположение этой области подтверждает гипотезу о том, что топография зрительной коры формируется в соответствии с положением объектов в визуальном поле.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия

Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына

Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено вчера в 19:06
Транспорт

Мэр извинился за созданные неудобства при ремонте трассы Уфа-Аэропорт

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Мать за деньги разрешила другу изнасиловать ее 11-летнюю дочь

Как выяснили правоохранители, мать за 65 долларов разрешила другу своего сожителя надругаться над ее 11-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Двух украинских рыбаков освободили в Крыму

Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено вчера в 08:28
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
Обновлено вчера в 22:18
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Политика

В Раде нашли новую дату для инаугурации Зеленского

Депутат Верховной Рады Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте постановление, которое предусматривает проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.
Обновлено вчера в 13:16
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол

«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест

Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
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Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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