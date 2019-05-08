Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министраГазета.Ru вчера в 20:37
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова. Свое мнение он выразил в интервью Bihus.info. Коломойский считает, что помимо Авакова в нынешнем кабмине "некого отметить".
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Футбол
Вальверде: «Ответственность за поражение лежит на мне»
Вся ответственность за результат лежит на мне.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
В Японии автомобиль наехал на толпу детей
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Жители Соловьевки поймали ребенка, упавшего с четвертого этажа
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено вчера в 19:55
Гаджеты
Xiaomi выпустила «умное» мусорное ведро Ninestars Smart Trash Can
Компания Xiaomi совместно с Ninestars представила "умное" мусорное ведро Ninestars Smart Trash Can, стоимость которого составляет 19 долларов.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
Алтайский депутат до смерти избил битой человека
Мужчину будут судить сразу по двум статьям: ч. 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Жорин: Кокорина и Мамаева отпустят прямо из зала суда
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Порошенко не явился на допрос в прокуратуру
Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".
Обновлено вчера в 07:32
Армия и оружие
Стало известно, в каких городах прогремят салюты в День Победы
Салюты 9 Мая будут организованы во всех российских городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу опубликован в газете "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:46
Наука
Регулярное употребление яиц защищает от потери зрения
Употребление яиц в регулярном режиме может защитить от наиболее распространенной причины потери зрения среди людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне
Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
В китайском городе Фушунь, провинция Ляонин, крановщик спас 14 человек, которые не могли выбраться из горящего дома.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри подумывают о втором ребенке
Став впервые родителями всего пару дней назад, принц Гарри и Меган Маркл намерены и дальше расширять свою семью.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
На Сицилии распродают дома за один евро
Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Наука
«Нейроны покемонов» подтвердили теорию формирования зрительной коры
Как утверждают авторы статьи в Nature Human Behavior, расположение этой области подтверждает гипотезу о том, что топография зрительной коры формируется в соответствии с положением объектов в визуальном поле.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено вчера в 19:06
Транспорт
Мэр извинился за созданные неудобства при ремонте трассы Уфа-Аэропорт
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Мать за деньги разрешила другу изнасиловать ее 11-летнюю дочь
Как выяснили правоохранители, мать за 65 долларов разрешила другу своего сожителя надругаться над ее 11-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Двух украинских рыбаков освободили в Крыму
Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено вчера в 08:28
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
Обновлено вчера в 22:18
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Политика
В Раде нашли новую дату для инаугурации Зеленского
Депутат Верховной Рады Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте постановление, которое предусматривает проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест
Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01