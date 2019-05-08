Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министраГазета.Ru 20:37

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова. Свое мнение он выразил в интервью Bihus.info. Коломойский считает, что помимо Авакова в нынешнем кабмине "некого отметить".
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Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Газета.Ru20:37

Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних

РБК19:33
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Кино

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Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
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Происшествия

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Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.
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Известная фигуристка Евгения Медведева заболела в середине тура

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Украинский эксперт предложил заложить на границе с Россией ядерные мины

Украина может использовать ядерно-минные заграждения в качестве одного из средств сдерживания "российской агрессии".
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Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»

Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
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В день специалисты советуют есть не более 30 г сала.
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Политика

Вице-премьер Украины и сенатор США Коллинз обсудили меры по санкционному давлению на Россию

«Украинская сторона выразила надежду на поддержку сенатом США принятия в ближайшее время дополнительных законодательных актов в целях усиления давления на Россию из-за незаконных действий против украинского государства, в том числе в акваториях Азовского и Черного морей, и в ответ на выдачу паспортов РФ гражданам Украины»,— говорится в сообщении дипведомства.
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Театры

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Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
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Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
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«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье

Обновлено в 12:56
Наука

Изменение климата на Земле ускорило распространение банановой болезни

Обновлено в 02:17
Происшествия

В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено в 13:40
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Оранжевый УАЗ «Хантер», который, как стало известно ранее, официально стал самой дорогой версией модели, уже с завода оснащается силовыми бамперами и порогами, электрической лебедкой и защитой рулевых тяг.
Обновлено в 02:15
Политика

На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
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Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Политика

В Раде предложили ещё одну дату инаугурации Зеленского

«Предлагаю изменить на день дату инаугурации Владимира Зеленского — с 19 на 20 мая, чтобы не пересекаться с Днём памяти жертв политических репрессий», — написал политик в Facebook.
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Политика

Порошенко не явился в Генпрокуратуру на допрос по делу о Майдане

Ранее Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о гибели людей в ходе Евромайдана.
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Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Здоровье

Медики предложили лечить храп электричеством

Медики разработали новый способ избавления от храпа, которому подвержено около половины взрослого населения РФ.
Обновлено в 19:10
Политика

Слушания по делу Уилана состоятся в конце мая

Слушания по делу Пола Уилана, арестованного в России по обвинению в шпионаже, состоятся в конце мая.
Обновлено вчера в 10:36
Культура

Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина

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Финансы

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Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
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Транспорт

С 13 мая в городских автобусах будут принимать школьные проездные только нового образца

С 13 мая на валидаторах во всех городских автобусах будет отключена функция, с помощью которой водитель или кондуктор могли пробить школьный билет вручную.
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Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
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Александр Мироманов 7 мая отработал последний рабочий день на посту исполняющего обязанности министра здравоохранения Забайкальского края, который он занял в марте после отставки министра Сергея Давыдова.
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