Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министраLenta.ru 01:41
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом он заявил в интервью Bihus.info.
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Коломойский начал «формировать» правительство Зеленского: оставить одного министра
Московский Комсомолец00:42
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Футбол
Клопп выругался в прямом эфире после победы над «Барселоной»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдержал эмоций и выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Обновлено вчера в 20:39
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Политика
Треть границ между субъектами РФ внесена в госреестр недвижимости
По итогам первого квартала 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 112 из 378 границ между субъектами Российской Федерации.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие
Российские военные отразили атаку на авиабазу «Хмеймим»
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Кино
Disney перенесла премьеру второго «Аватара»
Компания The Walt Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар".
Обновлено вчера в 14:45
Наука
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Врио губернатора Забайкалья за 2018 год заработал больше 5 млн рублей
В пользовании врио губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. м. Супруга Осипова в 2018 году заработала 1,6 млн рублей.
Обновлено в 01:33
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Общество
Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста
Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика
Производитель SSJ-100 попросил 39 миллиардов на «самолет будущего»
Стало известно, что вновь выросла стоимость строительства «самолета будущего» МС-21.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено вчера в 06:01
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Суд арестовал четырех фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Суд в Самаре арестовал четырех членов группы, которая поставляла загрязненную нефть в "Дружбу", чтобы скрыть хищение сырья, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 09:46
Путешествия
Туристов в Японии попросили не есть на ходу
Власти Японии просят туристов отказаться от еды на ходу, потому что это может привести к травмам. Об этом сообщает издание Japan Times.
Обновлено в 01:04
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Авто
Porsche оштрафовали на 535 млн евро за дизельный скандал
В результате разбирательств суд вынес решение оштрафовать Porsche на полмиллиарда евро.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено 06 мая в 16:30
Экономика
Трамп нес огромные убытки из-за неудачных сделок, пишет NYT
С 1985 по 1994 годы бизнес нынешнего президента США Дональда Трампа потерял около $1,75 млрд, пишет The New York Times со ссылкой на налоговые данные, предоставленные источником.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Оксану Федорову с трудом узнали на новом снимке в соцсети
Обновлено вчера в 15:39
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.
Обновлено в 01:15
Футбол
Полиция начала поиски вывесивших на матче ЦСКА баннер о Fan ID фанатов
Речь идет об игре на «ВЭБ-Арене» — домашнем стадионе ЦСКА — в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу (2:2). Во втором тайме на трибуне ЦСКА появился баннер с надписью «6 млрд рублей — внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».
Обновлено вчера в 09:01
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели «Хантер»
От обычных серийных внедорожников новая версия «УАЗ Хантер» отличается оранжево-черным окрасом кузова, экспедиционным багажником на крыше, лестницей, внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16.
Обновлено вчера в 06:11