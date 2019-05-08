Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министраLenta.ru 01:41

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом он заявил в интервью Bihus.info.
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Коломойский посоветовал Зеленскому оставить Авакова в правительстве Украины

Коммерсантъ01:46

Коломойский предложил Зеленскому оставить в правительстве одного министра

Известия00:25

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить Авакова главой МВД Украины

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Коломойский начал «формировать» правительство Зеленского: оставить одного министра

Московский Комсомолец00:42

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

RT на русском01:21

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Газета.Ruвчера в 20:37

Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних

РБКвчера в 19:33
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Футбол

Клопп выругался в прямом эфире после победы над «Барселоной»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдержал эмоций и выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Обновлено вчера в 20:39
Хоккей

«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Политика

Треть границ между субъектами РФ внесена в госреестр недвижимости

По итогам первого квартала 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 112 из 378 границ между субъектами Российской Федерации.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие

Российские военные отразили атаку на авиабазу «Хмеймим»

Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Кино

Disney перенесла премьеру второго «Аватара»

Компания The Walt Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар".
Обновлено вчера в 14:45
Наука

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено вчера в 07:27
Общество

Врио губернатора Забайкалья за 2018 год заработал больше 5 млн рублей

В пользовании врио губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. м. Супруга Осипова в 2018 году заработала 1,6 млн рублей.
Обновлено в 01:33
Политика

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Общество

Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста

Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика

Производитель SSJ-100 попросил 39 миллиардов на «самолет будущего»

Стало известно, что вновь выросла стоимость строительства «самолета будущего» МС-21.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено вчера в 06:01
Путешествия

Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Суд арестовал четырех фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Суд в Самаре арестовал четырех членов группы, которая поставляла загрязненную нефть в "Дружбу", чтобы скрыть хищение сырья, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 09:46
Путешествия

Туристов в Японии попросили не есть на ходу

Власти Японии просят туристов отказаться от еды на ходу, потому что это может привести к травмам. Об этом сообщает издание Japan Times.
Обновлено в 01:04
Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Авто

Porsche оштрафовали на 535 млн евро за дизельный скандал

В результате разбирательств суд вынес решение оштрафовать Porsche на полмиллиарда евро.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено 06 мая в 16:30
Экономика

Трамп нес огромные убытки из-за неудачных сделок, пишет NYT

С 1985 по 1994 годы бизнес нынешнего президента США Дональда Трампа потерял около $1,75 млрд, пишет The New York Times со ссылкой на налоговые данные, предоставленные источником.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Оксану Федорову с трудом узнали на новом снимке в соцсети

Обновлено вчера в 15:39
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.
Обновлено в 01:15
Футбол

Полиция начала поиски вывесивших на матче ЦСКА баннер о Fan ID фанатов

Речь идет об игре на «ВЭБ-Арене» — домашнем стадионе ЦСКА — в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу (2:2). Во втором тайме на трибуне ЦСКА появился баннер с надписью «6 млрд рублей — внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».
Обновлено вчера в 09:01
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели «Хантер»

От обычных серийных внедорожников новая версия «УАЗ Хантер» отличается оранжево-черным окрасом кузова, экспедиционным багажником на крыше, лестницей, внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16.
Обновлено вчера в 06:11
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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