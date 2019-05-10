Политика
Коломойский порассуждал о будущем ПорошенкоИзвестия 11:57
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью «РБК-Украина» перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий.
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Хоккей
Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019
Обновлено в 12:29
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось
Двое человек госпитализированы. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики
Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
Обновлено в 12:44
Футбол
«Бенфика» согласовала с Фелишем условия нового контракта
«Бенфика» согласовала новый контракт с нападающим Жоау Фелишем, который является трансферной целью целого ряда европейских топ-клубов, сообщает A Bola.
Обновлено в 08:30
Политика
Соловьев ответил британцам, заявившим о «таинственной» смерти Доренко
Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил журналистам британского Daily Mail, которые с намеком заявили о «загадочной» смерти Сергея Доренко.
Обновлено в 10:39
Хоккей
Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Баскетбол
Пау Газоль перенес операцию и выбыл до конца плей-офф
Центровой «Милуоки» Пау Газоль перенес операцию по поводу стрессового перелома в левой стопе и выбыл до конца плей-офф-2019.
Обновлено в 11:24
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро
За автомобиль 1991 года выпуска с пробегом 110 000 километров просят 4 тысячи евро или 290 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Футбол
Стали известны составы на матч «Локомотив» — «Рубин»
Тренерские штабы огласили составы на игру "Локомотива" с "Рубином" в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:37
Экономика
США: Россия удержит лидерство по экспорту пшеницы
Экспорт пшеницы из Евросоюза составит порядка 27 млн тн, а из Штатов — 23,5 млн.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты
Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Политика
В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти
Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:30
Общество
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
Судья Еськов ошибочно засчитал гол Сутормина «Уралу»
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя
24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в 115 странах
Более 500 городов в 115 странах мира уже провели акцию "Бессмертный полк", сообщил журналистам руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Мать Резника попыталась избить журналиста в «Пулково»
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Алена Водонаева объявила о разводе
Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Общество
Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше
Обновлено в 11:03
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика
Трамп заявил, что США «не нужно торопиться» в переговорах с КНР
«Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятной манере, и торопиться совершенно не нужно, поскольку сейчас Китай выплачивает пошлины Соединённым Штатам в размере 25% на продукцию и товары стоимостью $250 млрд», — заявил американский лидер.
Обновлено в 08:25
Политика
Новую дату инаугурации Зеленского предложили в партии Порошенко
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко предложил новую дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:37
Политика
В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе
Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Политика
На Украине поругались глава новой церкви и Филарет
Обновлено в 05:37