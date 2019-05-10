Коломойский порассуждал о будущем ПорошенкоИзвестия 11:57

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью «РБК-Украина» перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий.

Происшествия Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии Житель Ингушетии Аппаз Илиев, которому исполнилось 123 года, находится в больнице в критическом состоянии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главы региона.

Происшествия Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.

Здоровье Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.

Игры Humble Bundle бесплатно раздаёт 4X-стратегию Age of Wonders III Цифровая площадка Humble Bundle в очередной раз балует нас бесплатными играми для ПК (Steam).

Политика Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского «Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.

Шоу-бизнес Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Происшествия В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".

Наука Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.

Шоу-бизнес Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак - Максима Виторгана - о праздновании Дня Победы в России.

Общество Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.

Политика Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья» Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».

Политика Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Футбол «Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из премьер-лиги "Анжи" в матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу" на своем поле. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Зелимхан Бакаев.

Происшествия Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.

Происшествия В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Один человек погиб и 8 пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске Один человек погиб, еще восемь пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Красноярске, сообщили в Госавтоинспекции МВД РФ.

Шоу-бизнес Алена Водонаева объявила о разводе Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.

Политика Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".

Авто Объявлена дата премьеры обновленного Skoda Superb Компания Skoda объявила дату премьеры обновленной флагманской модели Superb.