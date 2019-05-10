Политика

Коломойский порассуждал о будущем ПорошенкоИзвестия 11:57

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью «РБК-Украина» перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий.
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Коломойский порассуждал о будущем Порошенко

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