Политика
Коломойский порассуждал о будущем ПорошенкоИзвестия 11:57
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью «РБК-Украина» перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий.
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Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Происшествия
Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии
Житель Ингушетии Аппаз Илиев, которому исполнилось 123 года, находится в больнице в критическом состоянии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Гаджеты
IPhone 2019 получат квадратную камеру, увеличенную толщину и реверсивную беспроводную зарядку
Обновлено в 13:19
Здоровье
Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:21
Игры
Humble Bundle бесплатно раздаёт 4X-стратегию Age of Wonders III
Цифровая площадка Humble Bundle в очередной раз балует нас бесплатными играми для ПК (Steam).
Обновлено в 10:56
Политика
Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского
«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Автоспорт
Даниил Квят: «Уверен, что мы сделаем шаг вперед»
Уверен, что мы сделаем шаг вперед.
Обновлено в 14:11
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика
На Украине поругались глава новой церкви и Филарет
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы
Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак - Максима Виторгана - о праздновании Дня Победы в России.
Обновлено в 12:59
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Политика
Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане
Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из премьер-лиги
"Анжи" в матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу" на своем поле. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Зелимхан Бакаев.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто
Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании
Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:15
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено в 11:22
Происшествия
Один человек погиб и 8 пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске
Один человек погиб, еще восемь пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Красноярске, сообщили в Госавтоинспекции МВД РФ.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Алена Водонаева объявила о разводе
Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Политика
Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Авто
Объявлена дата премьеры обновленного Skoda Superb
Компания Skoda объявила дату премьеры обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 07:38
Здоровье
В Северной Осетии будут обучать сотрудников «Скорой помощи»
В связи с чем Минздравом и Медакадемией принято решение об обучении этого персонала, как врачебного так и фельдшерского, — пообещал руководитель Минздрава.
Обновлено в 06:30