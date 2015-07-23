Политика
Коломойский подтвердил поддержку олигархами ЗеленскогоПолит.ру 04:22
Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что все олигархи страны на президентских выборах поддержали Владимира Зеленского, сообщает «Украинская правда».
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Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Происшествия
Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево
Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Во Франции задержали подозреваемого в организации взрыва в Лионе
"Только что задержали подозреваемого по делу о посылке со взрывным устройством", - написал министров в Twitter.
Обновлено в 05:03
Политика
В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Самолет из Китая совершил аварийную посадку в Пулково
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Александра Яковлева два года борется с раком
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Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Шесть вирусов, которые выбирались с учётом нанесённого ими экономического ущерба, были заключены в 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунт
Обновлено в 06:23
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Водитель в Москве сбил сотрудника полиции
Обновлено в 04:27
Политика
Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко
Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал о причинах конфликта с экс-президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала снимок из ванной
Настя Каменских опубликовала в аккаунте в соцсети Instagram черно-белый снимок, на котором она с мечтательной улыбкой позирует, сидя на бортике ванны в атласном халате.
Обновлено в 05:21
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
Крупные страховщики подняли цены на полисы ОСАГО в Москве
Два крупных страховщика ОСАГО - "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование" - вернулись к прежним базовым ставкам тарифов для физлиц в Москве - 4118 рублей, которые были снижены в начале апреля.
Обновлено в 06:28
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
В Пензенской области чиновника лишили должности за пьяное вождение
Валерий Муругов был задержан за рулем пьяным. Чиновника в связи с произошедшим лишили водительских прав.
Обновлено в 04:30
Авто
BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе
По имеющимся данным, 18-летний мужчина взорвал в школе две петарды и открыл стрельбу.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
С космодрома Плесецк стартовал «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»
С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 03:12
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено 25 мая в 18:40