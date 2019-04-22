Политика
Коломойский объявил о возвращении на УкраинуИА Новороссия вчера в 14:33
Олигарх Коломойский заявил о готовности вернуться на Украину сразу после официального обнародования официальных результатов президентских выборов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Коломойский намерен вернуться на Украину после официального оглашения результатов выборов
Коммерсантъвчера в 16:59
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Политика
Судья подал иск против Порошенко
Судья Окружного административного суда Киева подал иск против украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 04:00
Происшествия
СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской
Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Маниле из-за землетрясения c крыши небоскреба пролился бассейн
На YouTube разместили ролик, на котором видно, как в столице Филиппин тонны воды выливаются из бассейна, расположенного на крыше 180 метрового небоскреба.
Обновлено вчера в 18:10
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Общество
В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
Гаджеты
Meizu 16s на новых живых фото за считанные часы до премьеры
Официальная премьера смартфона Meizu 16s состоится в Китае сегодня вечером, но пока до нее остается еще немного времени один из пользователей социальной сети Weibo опубликовал ряд живых фото смартфона.
Обновлено в 02:51
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Обновлено в 02:29
Недвижимость
Военную ипотеку приравняют к гражданской
В действующем законодательстве возможность размещения средств, выделенных по программе военной ипотеки, на эскроу-счетах не предусмотрена.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
Ташаев: «Надеюсь, „Спартак“ попадёт в Лигу чемпионов»
Хавбек "Спартака" Александр Ташаев рассказал о задаче "красно-белых" на остаток сезона.
Обновлено в 01:17
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Происшествия
Девушка погибла в ДТП с трамваем на проспекте Буденного
Обновлено вчера в 20:22
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына
Принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года. Малыш стоит пятым в очереди на британский престол.
Обновлено вчера в 21:59
Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору
Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.
Обновлено в 01:25
Футбол
Гол Пашалича принес «Аталанте» победу над «Наполи»
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
Александр Григорян стал главным тренером ФК «Тамбов»
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено вчера в 16:05
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол
Экс-игрок «Ювентуса» считает присутствие Роналду вредящим команде
Экс-хавбек туринского "Ювентуса" Марко Тарделли уверен, что форвард "бьянконери" Криштиану Роналду негативно влияет на команду, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
Полиция Шри-Ланки арестовала 40 человек после серии терактов
Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки задержали 40 человек, подозреваемых в причастности к произошедшим 21 апреля терактам на острове.
Обновлено в 02:28
Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро
За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля вырос на 3,6%, в том числе к доллару — на 4%, а к евро — на 5,2%.
Обновлено вчера в 03:54
Происшествия
Грабитель украл скрипку артистки ансамбля ФСБ в Москве
Злоумышленник ограбил артистку Центрального пограничного ансамбля ФСБ. Инцидент произошёл в столице на улице 1-я Бухвостова.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Певица МакSим разбилась в автокатастрофе
Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) стала жертвой страшного ДТП. В Сети появились первые фото покалеченной артистки.
Обновлено в 04:12
Политика
Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Обновлено в 03:45
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Автопроизводитель уверен в успехе Triber и планирует продавать более 60 тыс. экземпляров модели ежегодно.
Обновлено в 04:11