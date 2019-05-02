Коломойский обвинил Януковича и Россию в убыли населения УкраиныРБК 16:03

В последние пять лет население на Украине уменьшилось на 13 млн человек — это произошло из-за бывшего президента страны Виктора Януковича, России и «революции». Об этом в опубликованном на YouTube интервью Bigus.info заявил миллиардер Игорь Коломойский.

Коломойский обвинил Януковича и Россию в убыли населения Украины

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