Политика

Коломойский обвинил Януковича и Россию в убыли населения УкраиныРБК 16:03

В последние пять лет население на Украине уменьшилось на 13 млн человек — это произошло из-за бывшего президента страны Виктора Януковича, России и «революции». Об этом в опубликованном на YouTube интервью Bigus.info заявил миллиардер Игорь Коломойский.
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Коломойский обвинил Януковича и Россию в убыли населения Украины

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Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
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В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
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В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

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В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом

Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
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Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле

Позиции России и США по ситуации в Венесуэле являются несовместимыми.
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Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
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В Чили найдены древнейшие в Америке следы человека

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Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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