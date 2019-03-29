Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливеРИА Новости 19:18

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству УНИАН.

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

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