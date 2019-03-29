Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливеРИА Новости 19:18
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству УНИАН.
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Политика
Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет
Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о введении для председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.
Обновлено в 14:01
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Здоровье
Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене
Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
Общество
«Отпетые мошенники» вышли на сцену на концерте «Руки вверх» в Чите
«Мошенники» начали своё выступление с песен «А у реки» и «Девушки бывают разные», под которые танцевал весь зал.
Обновлено в 08:45
Общество
Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график
В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.
Обновлено в 14:00
Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Политика
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Технологии
Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку
Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку Банк России зафиксировал в последние месяцы резкий подъем несанкционированных операций со счетами клиентов банков.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов
Обновлено 26 марта в 18:27
Происшествия
Абызова посадили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
В Петербурге на воду спустили подлодку «Петропавловск-Камчатский»
Спущенная на воду подводная лодка будет передана Тихоокеанскому флоту в текущем году.
Обновлено в 07:12
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Политика
Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев
В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море
В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море.
Обновлено в 20:22
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Общество
«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания
Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено в 20:33
Футбол
Пике назвал Месси одним из главных троллей
Обновлено в 20:45
Экономика
В России стало больше коррупции
В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Общество
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
В Москве, как и в любом другом городе, есть районы более и менее престижные.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Игры
Первый сценарий нового «Мора» выйдет 23 мая
Создатели нового «Мора» официально подтвердили, что сценарий Гаруспика выйдет 23 мая в Steam.
Обновлено в 14:25
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:49
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37