Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливеРИА Новости 19:18

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству УНИАН.
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Коломойский рассказал, почему жаждет проигрыша Порошенко

Газета.Ru16:06

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РИА Новости19:18

«Ничего русские там не сделали»: Коломойский поделился своим взглядом на инцидент в Керченском проливе

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Коломойский: провокацию в Керченском проливе создал Порошенко

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Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

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Коломойский: Порошенко ответственен за провокацию в Керченском проливе

REGNUM16:48
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Политика

Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет

Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о введении для председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.
Обновлено в 14:01
Политика

Закон о фейковых новостях вступил в силу в России

В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Здоровье

Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене

Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.
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Происшествия

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
Общество

«Отпетые мошенники» вышли на сцену на концерте «Руки вверх» в Чите

«Мошенники» начали своё выступление с песен «А у реки» и «Девушки бывают разные», под которые танцевал весь зал.
Обновлено в 08:45
Общество

Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график

В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.
Обновлено в 14:00
Транспорт

ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера

Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Политика

Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Технологии

Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку

Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку Банк России зафиксировал в последние месяцы резкий подъем несанкционированных операций со счетами клиентов банков.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов

Обновлено 26 марта в 18:27
Происшествия

Абызова посадили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Обновлено в 09:21
Армия и оружие

В Петербурге на воду спустили подлодку «Петропавловск-Камчатский»

Спущенная на воду подводная лодка будет передана Тихоокеанскому флоту в текущем году.
Обновлено в 07:12
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Политика

Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев

В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море

В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море.
Обновлено в 20:22
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие

Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В

Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Общество

«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания

Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
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Футбол

Пике назвал Месси одним из главных троллей

Обновлено в 20:45
Экономика

В России стало больше коррупции

В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Общество

В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?

В Москве, как и в любом другом городе, есть районы более и менее престижные.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок

Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Игры

Первый сценарий нового «Мора» выйдет 23 мая

Создатели нового «Мора» официально подтвердили, что сценарий Гаруспика выйдет 23 мая в Steam.
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Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Обновлено в 18:00
Футбол

Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:49
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Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье

Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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