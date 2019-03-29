Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливеРБК вчера в 16:25
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе. Об этом говорится в колонке Коломойского, опубликованной агентством УНИАН.
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Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе и похвалил Зеленского
Московский Комсомолец00:07
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