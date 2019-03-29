Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливеРБК вчера в 16:25

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе. Об этом говорится в колонке Коломойского, опубликованной агентством УНИАН.
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Солнечная весенняя погода ожидается в Москве в первые дни апреля

Ясная и теплая погода с температурой до 10 градусов установится в Москве на следующей неделе, в первые дни апреля.
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Израиль нанес авиаудар по Алеппо

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В России стартовали продажи новой Honda Pilot

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Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды

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США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года

Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
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Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

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В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло

«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
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Общество

Аэропорт в Петрозаводске сменил название

Аэропорт Бесовец в Петрозаводске получил одноименное название – Петрозаводск. Распоряжение об этом подписало региональное правительство.
Обновлено в 01:50
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Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси

Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописало методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, рассказали «Известиям» в ведомстве.
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СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
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Ford уведет легковые автомобили из России

Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены.
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Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
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«Зелёная книга» стала рекордсменом российского проката

Драма «Зеленая книга», собравшая в российском прокате более 544 млн рублей, стала рекордсменом среди кинолент, получивших «Оскар» за «Лучший фильм года».
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Елисеев выиграл спринт на ЧР по биатлону, Логинов занял второе место

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Габулов рассказал, каково работать министром спорта

Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов, занимающий пост министра спорта Северной Осетии, рассказал о том, как ему дается новая работа.
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Число жертв пожара в небоскребе в Бангладеш выросло до 25

Число жертв пожара, вспыхнувшего в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке, выросло до 25, пишет местная газета Dhaka Tribune.
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Армия и оружие

Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
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В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

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Астронавты Хейг и Кук заменят аккумуляторы на внешней поверхности МКС

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Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
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Роспотребнадзор выявил 159 партий небезопасной продукции за неделю

"Только за период с 22.03.2019 по 28.03.2019 в ГИР ЗПП (профильный реестр) внесены сведения о 159 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 20 субъектах РФ, в том числе управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту", - говорится в сообщении.
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Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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