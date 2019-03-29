Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливеРБК вчера в 16:25

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе. Об этом говорится в колонке Коломойского, опубликованной агентством УНИАН.

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Футбол СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ» Больше Сульшера в чемпионате Англии зарабатывают только Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити» (15 миллионов фунтов в год), и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм» (8,5 миллионов фунтов в год).

Технологии Microsoft запретила сотрудникам шутить 1 апреля Директор по маркетингу компании Microsoft Крис Капоссела выступил с обращением к сотрудникам, в котором запретил им устраивать корпоративные розыгрыши, сообщает The Verge.

Происшествия На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,0 Эпицентр подземного толчка находился в акватории Тихого океана на глубине 33 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,0.

Происшествия Михаила Абызова прослушивали два года до ареста ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.

Экономика Председателю омского горсовета увеличат зарплату на 2,4 млн рублей В одной из статей расходов предусматривается увеличение оплаты труда председателю омского горсовета Владимиру КОРБУТУ на 2 млн 375,8 тыс. рублей.

Армия и оружие Израиль нанес авиаудар по Алеппо Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.

Политика Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Экономика «Руспродсоюз» не ждет скорого снижения цен на помидоры и капусту в РФ Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" не ожидает скорого снижения цен на помидоры и капусту в России.

Общество Автошколы начнут согласовывать программы обучения с ГИБДД С 7 апреля 2019 года российские автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения будущих водителей.

Армия и оружие Корабли НАТО в Черном море попали на видео Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море.

Общество Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.

Происшествия При столкновении поездов в Италии пострадали 50 человек В результате столкновения двух пассажирских поездов в итальянской провинции Комо пострадали 50 человек.

Общество До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.

Технологии «Роскосмос» обеспечит роботов и дронов отечественными картами В документе отмечается, что корпорации необходимо провести анализ существующего международного и отечественного рынка относительно применения спутниковых технологий навигации, дистанционного зондирования и связи в интересах коммерческого использования БЛПА и роботизированных систем.

Политика Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.

Политика Закон о фейковых новостях вступил в силу в России В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.

Политика «Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".

Происшествия Зампред правительства Хабаровского края Наталия Пудовкина уволилась Недавно назначенная губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом зампред по социальным вопросам Наталья Пудовкина покидает правительство региона.

Происшествия Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.

Шоу-бизнес Бывшая звезда «Дома-2» Анастасия Дашко стала мамой во второй раз О рождении второго малыша стало известно сегодня, мальчику дали имя Лука. Дома младшего братика с нетерпением ждал трехлетний Клим.

Гаджеты Смартфоны Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса Первую партию смартфонов Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса.

Общество За «авторок» и «редакторок» захотели штрафовать Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил министра культуры Владимира Мединского штрафовать за использование феминитивов в СМИ.

Авто Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.

Здоровье В регионе увеличилось число людей с соматическими расстройствами В результате врачами было выявлено у 30346 работающих хронические соматические заболевания.