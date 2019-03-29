Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливеРБК вчера в 16:25

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе. Об этом говорится в колонке Коломойского, опубликованной агентством УНИАН.
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Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе и похвалил Зеленского

Московский Комсомолец00:07

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

РБКвчера в 16:25

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

РИА Новостивчера в 19:18

«Ничего русские там не сделали»: Коломойский поделился своим взглядом на инцидент в Керченском проливе

Царьградвчера в 17:30

Коломойский обвинил Порошенко в конфликте в Керченском проливе

Krym.Newsвчера в 22:37

Коломойский: Порошенко устроил провокацию в Керченском проливе, русские там ни при чем

Газета.Ruвчера в 15:45

Коломойский: Порошенко ответственен за провокацию в Керченском проливе

REGNUMвчера в 16:48
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Футбол

СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ»

Больше Сульшера в чемпионате Англии зарабатывают только Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити» (15 миллионов фунтов в год), и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм» (8,5 миллионов фунтов в год).
Обновлено вчера в 16:08
Технологии

Microsoft запретила сотрудникам шутить 1 апреля

Директор по маркетингу компании Microsoft Крис Капоссела выступил с обращением к сотрудникам, в котором запретил им устраивать корпоративные розыгрыши, сообщает The Verge.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,0

Эпицентр подземного толчка находился в акватории Тихого океана на глубине 33 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,0.
Обновлено 26 марта в 21:07
Культура

Картина Бэнкси вернулась в Бристольский музей благодаря Brexit

Вернулась она сюда из частной коллекции.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика

Председателю омского горсовета увеличат зарплату на 2,4 млн рублей

В одной из статей расходов предусматривается увеличение оплаты труда председателю омского горсовета Владимиру КОРБУТУ на 2 млн 375,8 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 04:32
Политика

Трамп заявил, что «Россия должна уйти из Венесуэлы»

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.
Обновлено 27 марта в 11:57
Армия и оружие

Израиль нанес авиаудар по Алеппо

Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено вчера в 01:32
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика

«Руспродсоюз» не ждет скорого снижения цен на помидоры и капусту в РФ

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" не ожидает скорого снижения цен на помидоры и капусту в России.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Автошколы начнут согласовывать программы обучения с ГИБДД

С 7 апреля 2019 года российские автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения будущих водителей.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие

Корабли НАТО в Черном море попали на видео

Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом

Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

При столкновении поездов в Италии пострадали 50 человек

В результате столкновения двух пассажирских поездов в итальянской провинции Комо пострадали 50 человек.
Обновлено вчера в 20:57
Здоровье

Благовещенская детская стоматология закрывается на ремонт

Обновлено вчера в 23:32
Общество

До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта

Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.
Обновлено вчера в 05:44
Технологии

«Роскосмос» обеспечит роботов и дронов отечественными картами

В документе отмечается, что корпорации необходимо провести анализ существующего международного и отечественного рынка относительно применения спутниковых технологий навигации, дистанционного зондирования и связи в интересах коммерческого использования БЛПА и роботизированных систем.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено вчера в 08:40
Политика

Закон о фейковых новостях вступил в силу в России

В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани

Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 23:27
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину», Кузнецов отметился голевой передачей

Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Зампред правительства Хабаровского края Наталия Пудовкина уволилась

Недавно назначенная губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом зампред по социальным вопросам Наталья Пудовкина покидает правительство региона.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Бывшая звезда «Дома-2» Анастасия Дашко стала мамой во второй раз

О рождении второго малыша стало известно сегодня, мальчику дали имя Лука. Дома младшего братика с нетерпением ждал трехлетний Клим.
Обновлено вчера в 13:57
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса

Первую партию смартфонов Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
Общество

За «авторок» и «редакторок» захотели штрафовать

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил министра культуры Владимира Мединского штрафовать за использование феминитивов в СМИ.
Обновлено вчера в 21:28
Авто

Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana

Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено вчера в 07:46
Здоровье

В регионе увеличилось число людей с соматическими расстройствами

В результате врачами было выявлено у 30346 работающих хронические соматические заболевания.
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Кети Топурия призналась, почему рассталась с Гуфом

Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия впервые после расставания с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) рассказала, почему не сложился их союз.
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Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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