Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливеРБК вчера в 16:25

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе. Об этом говорится в колонке Коломойского, опубликованной агентством УНИАН.
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Керченский инцидент — это следствие приказов, отданных президентом Украины

REGNUM02:26

Коломойский назвал Порошенко виновным в провокации в Керченском проливе

Газета.Ru02:25

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе и похвалил Зеленского

Московский Комсомолец00:07

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РИА Новостивчера в 19:18

«Ничего русские там не сделали»: Коломойский поделился своим взглядом на инцидент в Керченском проливе

Царьградвчера в 17:30

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

РБКвчера в 16:25
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Политика

Власти Крыма готовы отдать ПЦУ в безвозмездное пользование здание в центре Симферополя

Министр заверила, что власти Крыма не предпринимают "агрессивных" мер с привлечением правоохранительных органов для решения вопроса с занимаемым помещением, направляя представителям церкви "пакеты документов".
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Жирков: «Вернулся в сборную, потому что соскучился по футболу»

Наверное, соскучился по футболу, и чем больше сыграю игр, тем для меня лучше.
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В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
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Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено вчера в 19:16
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Бывшая звезда «Дома-2» Анастасия Дашко стала мамой во второй раз

О рождении второго малыша стало известно сегодня, мальчику дали имя Лука. Дома младшего братика с нетерпением ждал трехлетний Клим.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло

«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено вчера в 12:14
Космос

Первый марсианский вертолет совершил испытательный полет

За первые два дня испытаний марсианский вертолет, состоящий из более чем 1500 элементов, изготовленных из углепластика, авиационного алюминия, кремния, меди, фольги и пены, налетал одну минуту.
Обновлено в 04:41
Здоровье

Ученые назвали продукты, которые провоцируют инфаркт

Отмечается, что ограничить потребление продуктов из данного списка, чтобы не заполучить проблемы со здоровьем, кардиологи рекомендует вообще всем, а не только людям имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол

«Спартак» ответил «Зениту» на слова об аудитории

Александр Атаманенко, коммерческий директор ФК "Спартак", дал свою оценку словам Александра Медведева, президента ФК "Зенит", который заявил, что красно-белые не имеют такую же аудиторию, как питерский клуб.
Обновлено в 03:46
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Жителей арктических районов Якутии освободили от трех видов налогов

Обновлено в 04:48
Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов

В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Здоровье

У пожилых отцов чаще рождаются дети со склонностью к ранней шизофрении

У пожилых мужчин чаще рождаются дети со склонностью к ее раннему развитию.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
Общество

В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца

В музеях Москвы меняется график бесплатного посещения музеев.
Обновлено в 01:02
Происшествия

В Москве актрису Елену Корикову обокрали в торговом центре

Актриса Елена Корикова заявила в полицию, что на парковке в зоне разгрузки «Икеа» кто-то украл кошелек с документами и банковскими картами, лежащий на переднем пассажирском сидении, из ее автомобиля «Мини Купер».
Обновлено в 04:09
Экономика

«МРСК Сибири» возглавил Павел Акилин

Исполняющим обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») назначен Павел Акилин.
Обновлено в 04:36
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Кто займет кресло британского премьера после отставки Терезы Мэй

27 марта Мэй попросила парламент одобрить ее сделку с ЕС и пообещала уйти в отставку, если документ найдет поддержку.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Семью из трех человек зарезали в Хабаровске

Обновлено в 03:52
Экономика

Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России

По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Авто

Kia показал концептуальный кроссовер Kia Mohave Masterpiece

Kia показала прототип кроссовера с названием Kia Mohave Masterpiece. Технические характеристики концепта не раскрываются.
Обновлено вчера в 05:21
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
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Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах

В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
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В Петербурге вандал изрубил топором поезд, чтобы выплеснуть негатив

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Экономика

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 02:56
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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