Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливеРБК вчера в 16:25
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе. Об этом говорится в колонке Коломойского, опубликованной агентством УНИАН.
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Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе и похвалил Зеленского
Московский Комсомолец00:07
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Происшествия
В США похититель секретов АНБ признал свою вину
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Гарольд Томас Мартин в рамках сделки со следствием признал себя виновным в незаконном перемещении секретной информации, пишет газета Wall Street Journal.
Обновлено в 01:04
Футбол
Сергей Семак: «Любой тренер с опаской ждет матчей после сборных»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Обновлено в 05:43
Политика
Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса
Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Политика
В Кремле опровергли решение Путина по спорному мегапроекту
Президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения относительно проекта по строительству участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.
Обновлено в 05:34
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Политика
Франция отказалась подчиняться США и Китаю
Ле Мэр отметил, что создание собственных амбициозных проектов в сфере производства и технологического развития позволит Европе достойно ответить на брошенные США и Китаем вызовы в экономической сфере.
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Экономика
Финансовый регулятор ЕС оштрафовал Fitch на €5,1 млн
ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму - €5,133 млн из-за конфликта интересов.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Сбежавший из части контрактник найден мертвым
Обновлено в 02:59
Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Общество
«Год без мигрантов» в Якутии не коснется граждан Киргизии
«Установить на 2019 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — сказано в документе.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено 27 марта в 18:04
Происшествия
Подозреваемого в шпионаже против Швеции в пользу России освободили
Прокуратура Швеции освободила из-под стражи мужчину, которого подозревали в сборе разведывательной информации и незаконной деятельности против Швеции в пользу России.
Обновлено в 06:09
Политика
Террористы уходят в «даркнет» и СНГ
Меры, которые предпринимают правоохранительные органы, позволили существенно снизить доступность экстремистского контента в общедоступных сегментах Интернета, поэтому вербовщики "уходят в так называемый глубокий Tor" и другие виды теневого сегмента, отметил Ильиных.
Обновлено в 06:38
Авто
В сериале «Новый папа» роль папамобиля исполнит УАЗ
На новых фото из сериала видно, что в качестве "папамобиля" используется автомобиль на базе УАЗа "Пикап".
Обновлено в 03:23
Экономика
С 1 апреля увеличатся социальные пенсии
В Хабаровском крае индексация затронет 30 тысяч получателей таких пенсий, в основном это инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети-сироты, пожилые неработающие граждане, не имеющие права на страховую пенсию (не имеющие стажа), граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, лица из числа малочисленных народов Севера.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Музыканты известной рок-группы погибли в автокатастрофе
Обновлено в 05:02
Экономика
Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2018 году упала на 43,2%
Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" по МСФО в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом на 43,2% - до $268,111 млн, сообщила компания.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Спартак» ответил «Зениту» на слова об аудитории
Александр Атаманенко, коммерческий директор ФК "Спартак", дал свою оценку словам Александра Медведева, президента ФК "Зенит", который заявил, что красно-белые не имеют такую же аудиторию, как питерский клуб.
Обновлено в 03:46
Политика
На Украине сегодня – последний день агитации на выборах президента
Напомним, сами выборы состоятся 31 марта. На пост президента Украины в этом году претендуют 39 кандидатов.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
НАТО вводит военные корабли в Черное море
Четыре боевых корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря для проведения совместных учений с Украиной и Грузией, 28 марта сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В здании мэрии Назрани произошла стрельба
Стрельба из травматического оружия произошла в здании мэрии Назрани, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев.
Обновлено в 05:04
Общество
Педиатра из Кинешмы затравили за откровенную фотосессию в белье
Врач Педиатр из Кинешмы Ананстасия Орлова подверглась травле в соцсетях после того, как были опубликованы ее снимки в нижнем белье.
Обновлено 27 марта в 15:55