Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливеРБК вчера в 16:25

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе. Об этом говорится в колонке Коломойского, опубликованной агентством УНИАН.

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

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