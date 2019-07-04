Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтомLenta.ru 05:31
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
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Игры
В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC
Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой
Обновлено в 07:53
Спорт
Никитин стал третьим на 400 м кролем на Универсиаде
Российский пловец Антон Никитин завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 метров кролем на Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 12:42
Политика
Соловьев пообещал украинскому политологу Ковтуну «жизнь в канаве»
Шоумен считает, что если Ковтуна выгонят со всех российских каналов, то украинский политолог окажется на улице.
Обновлено в 13:30
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.
Обновлено в 10:30
Космос
Обнаружена «супер-Земля» с атмосферой из водорода и гелия
Планета относится к классу «горячие нептуны». Таких планет нет в Солнечной системе, однако их много в других частях галактики.
Обновлено в 05:24
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Младшая дочь Игоря Крутого выросла невероятной красавицей
Продюсер поделился редким фото с 16-летней Сашей. Игорь Крутой и его жена Ольга раньше регулярно выводили в свет свою младшую дочь Сашу.
Обновлено в 07:00
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Музыка
Записи грузинской певицы Нино Катамадзе стали пропадать из «ВКонтакте»
Обновлено вчера в 05:31
Футбол
«Томь» пополнилась вратарем и просматривает участника чемпионата мира U17
Бывший игрок сборной России U17, участник финальных стадий чемпионатов мира (4 матча) и Европы (2 гола в 5 встречах) в минувшем первенстве ФНЛ провел 25 матчей, забив один мяч и сделав две передачи.
Обновлено в 13:16
Политика
Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Финансы
Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair
Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Кино
Акция «Ночь в кино» пройдёт в Москве 24 августа
Генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко рассказала, что 24 августа в столице пройдёт акция «Ночь в кино».
Обновлено в 12:32
Политика
Владимир Путин рассказал о планах после президентского срока
Президент России Владимир Путин дал большое интервью итальянской газете Corriere della Sera, в ходе которого рассказал о своих планах после 2024 года, когда истечет срок его полномочий.
Обновлено в 01:06
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Футбол
Темников покидает московское «Динамо»
Московский футбольный клуб "Динамо" объявил на своем официальном сайте о расторжения контракта по соглашению сторон с полузащитником Иваном Темниковым.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Первый канал покажет разоблачение Алибасова на детекторе лжи
В эфире Первого канала Алибасов сядет за детектор лжи и ответит на вопросы о своем случайном отравлении чистящим средством, которые ему часто задают после обвинений в инсценировке госпитализации.
Обновлено в 07:47
Футбол
«По-моему, огонь». Дзюба оценил новую форму «Зенита»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высоко оценил новую форму петербуржцев на новый сезон.
Обновлено в 09:56
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
Обновлено в 09:57