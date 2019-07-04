Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтомLenta.ru 05:31

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
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Коломойский объяснил, чем США выгоден конфликт в Донбассе

RT на русском08:59

Коломойский объяснил выгоду конфликта в Донбассе для США

Взгляд.ру07:50

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Газета.Ru10:11

Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом

РИА Новости11:07

Коломойский счел Россию непричастной к конфликту в Донбассе

Известия07:26

Коломойский назвал Россию непричастной к организации конфликта в Донбассе

РБК05:37

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Lenta.ru05:31
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Игры

В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC

Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой

Обновлено в 07:53
Спорт

Никитин стал третьим на 400 м кролем на Универсиаде

Российский пловец Антон Никитин завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 метров кролем на Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 12:42
Политика

Соловьев пообещал украинскому политологу Ковтуну «жизнь в канаве»

Шоумен считает, что если Ковтуна выгонят со всех российских каналов, то украинский политолог окажется на улице.
Обновлено в 13:30
Наука

В Сибири создали ветрогенератор для нагрева воды без электричества

Обновлено в 05:14
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера

Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.
Обновлено в 10:30
Космос

Обнаружена «супер-Земля» с атмосферой из водорода и гелия

Планета относится к классу «горячие нептуны». Таких планет нет в Солнечной системе, однако их много в других частях галактики.
Обновлено в 05:24
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой

На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

Младшая дочь Игоря Крутого выросла невероятной красавицей

Продюсер поделился редким фото с 16-летней Сашей. Игорь Крутой и его жена Ольга раньше регулярно выводили в свет свою младшую дочь Сашу.
Обновлено в 07:00
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Музыка

Записи грузинской певицы Нино Катамадзе стали пропадать из «ВКонтакте»

Обновлено вчера в 05:31
Футбол

«Томь» пополнилась вратарем и просматривает участника чемпионата мира U17

Бывший игрок сборной России U17, участник финальных стадий чемпионатов мира (4 матча) и Европы (2 гола в 5 встречах) в минувшем первенстве ФНЛ провел 25 матчей, забив один мяч и сделав две передачи.
Обновлено в 13:16
Политика

Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Финансы

Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair

Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Кино

Акция «Ночь в кино» пройдёт в Москве 24 августа

Генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко рассказала, что 24 августа в столице пройдёт акция «Ночь в кино».
Обновлено в 12:32
Политика

Владимир Путин рассказал о планах после президентского срока

Президент России Владимир Путин дал большое интервью итальянской газете Corriere della Sera, в ходе которого рассказал о своих планах после 2024 года, когда истечет срок его полномочий.
Обновлено в 01:06
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

Обновлено в 12:04
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

Обновлено в 06:44
Политика

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Футбол

Темников покидает московское «Динамо»

Московский футбольный клуб "Динамо" объявил на своем официальном сайте о расторжения контракта по соглашению сторон с полузащитником Иваном Темниковым.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Первый канал покажет разоблачение Алибасова на детекторе лжи

В эфире Первого канала Алибасов сядет за детектор лжи и ответит на вопросы о своем случайном отравлении чистящим средством, которые ему часто задают после обвинений в инсценировке госпитализации.
Обновлено в 07:47
Футбол

«По-моему, огонь». Дзюба оценил новую форму «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высоко оценил новую форму петербуржцев на новый сезон.
Обновлено в 09:56
Политика

Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»

Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
Обновлено в 09:57
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