Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтомГазета.Ru 10:11

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией. По его мнению, эта война выгодна США, которые оказывают военную помощь киевским властям.
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с чего всё началось
В интервью изданию «Новое время» Коломойский заявил
, что США предоставили Украине военную технику, «чтобы поддерживать конфликт в Донбассе», потому что «Америке выгодно держать санкции против России».
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