Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтомLenta.ru 05:31
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
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с чего всё началось
Известный украинский олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью журналу "Новое время", что события в Донбассе являются внутренним гражданским конфликтом, и что ни Россия и ни какие другие силы его не инспирировали.Московский Комсомолец07:02
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