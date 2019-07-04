Армия и оружие

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтомLenta.ru 05:31

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
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с чего всё началось
Известный украинский олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью журналу
 "Новое время", что события в Донбассе являются внутренним гражданским конфликтом, и что ни Россия и ни какие другие силы его не инспирировали.
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