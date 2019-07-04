Политика

Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтомРИА Новости 11:07

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения. Бизнесмен добавил, что боевые действия на востоке Украины выгодны США из-за санкций против России.
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Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом

РИА Новости11:07

Коломойский назвал Россию непричастной к организации конфликта в Донбассе

РБК05:37

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Газета.Ru10:11

Коломойский объяснил, чем США выгоден конфликт в Донбассе

RT на русском08:59

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Коломойский объяснил выгоду конфликта в Донбассе для США

Взгляд.ру07:50

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Lenta.ru05:31
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Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
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Машу Распутину поклонники сравнили с «барби с носом Майкла Джексона»

По словам некоторых подписчиков, артистка стала похожа на "барби с носом Майкла Джексона".
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Происшествия

На Камчатке автобус сбил группу пешеходов на тротуаре

Автобус в Петропавловске-Камчатском сбил группу несовершеннолетних после выезда на тротуар.
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Футбол

Украинский футболист оскорбил россиян перед матчем с «Краснодаром-2»

Обновлено в 11:16
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Военное ведомство США распорядилось перебросить беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию на время проведения работ на взлетной полосе польской авиабазы.
Обновлено в 11:11
Политика

МИД РФ: Россия выполнит обязательства по взносам в Совет Европы

Российские обязательства по членским взносам в Совет Европы будут выполнены, такое решение было принято после июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме.
Обновлено в 11:15
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Футбол

Френк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

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Кино

Продюсер «Волка с Уолл-стрит» задержан в Малайзии за отмывание денег

Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз был задержан в Малайзии, ему собираются предъявить обвинения в отмывании денег.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Петербурге задержан пенсионер, сбивший на машине ребенка-инвалида

Полицейские задержали водителя, сбившего в конце июня в Санкт-Петербурге ребенка в инвалидной коляске и скрывшегося с места ДТП, сообщили журналистам в четверг в УМВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:14
Гаджеты

Вся линейка iPhone 2019 года полностью рассекречена

Пользователь Xiaomishka опубликовал в своём аккаунте Twitter созданные на компьютере 3D-модели iPhone 2019 года, дополнив их ценами и характеристиками.
Обновлено в 06:02
Наука

33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство

Обновлено в 06:00
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнира

Обновлено в 11:38
Политика

Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом

В ходе стихийных митингов 20-21 июня грузинские активисты пытались прорваться в здание местного парламента и требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.
Обновлено в 11:36
Политика

Польша начала искать свидетелей геноцида поляков украинцами

Польский Институт национальной памяти в рамках расследования преступлений, совершенных в 1939-1945 годах на Волыни украинскими националистами против польского народа, начал поиск свидетелей тех событий.
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Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Первый канал покажет разоблачение Алибасова на детекторе лжи

В эфире Первого канала Алибасов сядет за детектор лжи и ответит на вопросы о своем случайном отравлении чистящим средством, которые ему часто задают после обвинений в инсценировке госпитализации.
Обновлено в 07:47
Технологии

В России перейдут на электронные паспорта

Выпуск привычных бумажных паспортов прекратится в 2023 году, а к 2028 году электронный паспорт полностью вытеснит своего бумажного «коллегу».
Обновлено в 04:09
Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

МИД России выразил протест японской стороне из-за появившихся на сайте саммита G20 в Осаке материалов, в которых Курильские острова были обозначены как часть Японии.
Обновлено в 08:46
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

В России разрабатывают самый тяжёлый в мире арктический вертолёт

Как сообщил РИА Новости гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский, рабочая конструкторская документация ещё не создана, но примерные сроки работ уже определены.
Обновлено в 06:27
Экономика

ВТБ заинтересован в частных инвесторах для развития рынка арендного жилья

ВТБ планирует привлекать частных инвесторов на рынок арендного жилья.
Обновлено в 11:01
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате ВМФ

Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Лолита рассталась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Политика

Саудовская принцесса стала первой в стране женщиной-послом

Принцесса Рима стала первой женщиной в истории Саудовской Аравии, которая заняла столь высокий дипломатический пост.
Обновлено в 09:54
Политика

Россиян обяжут платить за реальный мусор

«Люди должны платить не по нормативам, а за фактически накопленный мусор», — заявил Гордеев.
Обновлено в 09:16
Футбол

Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке»

Андреа д’Амико, агент защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в «Дженоа» или «Верону».
Обновлено в 06:07
Политика

Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера

Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова

Головинский районный суд Москвы прекратил дела Дмитрия Гутмана, Богдана Задорожного и Георгия Лисеева, задержанных 12 июня на марше в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено в 11:40
Футбол

«Зенит» вновь отдал Лесового в аренду в тульский «Арсенал»

Обновлено в 11:17
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