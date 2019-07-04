Политика
Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтомРИА Новости 11:07
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения. Бизнесмен добавил, что боевые действия на востоке Украины выгодны США из-за санкций против России.
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Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Машу Распутину поклонники сравнили с «барби с носом Майкла Джексона»
По словам некоторых подписчиков, артистка стала похожа на "барби с носом Майкла Джексона".
Обновлено в 04:02
Происшествия
На Камчатке автобус сбил группу пешеходов на тротуаре
Автобус в Петропавловске-Камчатском сбил группу несовершеннолетних после выезда на тротуар.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Пентагон временно перебросил беспилотники MQ-9 из Польши в Румынию
Военное ведомство США распорядилось перебросить беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию на время проведения работ на взлетной полосе польской авиабазы.
Обновлено в 11:11
Политика
МИД РФ: Россия выполнит обязательства по взносам в Совет Европы
Российские обязательства по членским взносам в Совет Европы будут выполнены, такое решение было принято после июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме.
Обновлено в 11:15
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Футбол
Френк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:08
Кино
Продюсер «Волка с Уолл-стрит» задержан в Малайзии за отмывание денег
Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз был задержан в Малайзии, ему собираются предъявить обвинения в отмывании денег.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Петербурге задержан пенсионер, сбивший на машине ребенка-инвалида
Полицейские задержали водителя, сбившего в конце июня в Санкт-Петербурге ребенка в инвалидной коляске и скрывшегося с места ДТП, сообщили журналистам в четверг в УМВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:14
Гаджеты
Вся линейка iPhone 2019 года полностью рассекречена
Пользователь Xiaomishka опубликовал в своём аккаунте Twitter созданные на компьютере 3D-модели iPhone 2019 года, дополнив их ценами и характеристиками.
Обновлено в 06:02
Наука
33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство
Обновлено в 06:00
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом
В ходе стихийных митингов 20-21 июня грузинские активисты пытались прорваться в здание местного парламента и требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.
Обновлено в 11:36
Политика
Польша начала искать свидетелей геноцида поляков украинцами
Польский Институт национальной памяти в рамках расследования преступлений, совершенных в 1939-1945 годах на Волыни украинскими националистами против польского народа, начал поиск свидетелей тех событий.
Обновлено в 11:30
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Первый канал покажет разоблачение Алибасова на детекторе лжи
В эфире Первого канала Алибасов сядет за детектор лжи и ответит на вопросы о своем случайном отравлении чистящим средством, которые ему часто задают после обвинений в инсценировке госпитализации.
Обновлено в 07:47
Технологии
В России перейдут на электронные паспорта
Выпуск привычных бумажных паспортов прекратится в 2023 году, а к 2028 году электронный паспорт полностью вытеснит своего бумажного «коллегу».
Обновлено в 04:09
Политика
Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20
МИД России выразил протест японской стороне из-за появившихся на сайте саммита G20 в Осаке материалов, в которых Курильские острова были обозначены как часть Японии.
Обновлено в 08:46
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
В России разрабатывают самый тяжёлый в мире арктический вертолёт
Как сообщил РИА Новости гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский, рабочая конструкторская документация ещё не создана, но примерные сроки работ уже определены.
Обновлено в 06:27
Экономика
ВТБ заинтересован в частных инвесторах для развития рынка арендного жилья
ВТБ планирует привлекать частных инвесторов на рынок арендного жилья.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Политика
Саудовская принцесса стала первой в стране женщиной-послом
Принцесса Рима стала первой женщиной в истории Саудовской Аравии, которая заняла столь высокий дипломатический пост.
Обновлено в 09:54
Политика
Россиян обяжут платить за реальный мусор
«Люди должны платить не по нормативам, а за фактически накопленный мусор», — заявил Гордеев.
Обновлено в 09:16
Футбол
Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке»
Андреа д’Амико, агент защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в «Дженоа» или «Верону».
Обновлено в 06:07
Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова
Головинский районный суд Москвы прекратил дела Дмитрия Гутмана, Богдана Задорожного и Георгия Лисеева, задержанных 12 июня на марше в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено в 11:40
Футбол
«Зенит» вновь отдал Лесового в аренду в тульский «Арсенал»
Обновлено в 11:17