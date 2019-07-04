с чего всё началось

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией. По его мнению, эта война выгодна США, которые оказывают военную помощь киевским властям.

Политика Tele2 перестанет работать в Абхазии «С 15 июля 2019 года при нахождении на территории Абхазии абонентам Tele2 будут недоступны услуги связи», — говорится на сайте оператора.

Культура Репортер выяснил, как выглядит Бэнкси О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Энергетика Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома» Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.

Здоровье Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.

Политика Путин встретился с Папой Римским Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.

Общество Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Энергетика В Германию снова пошла российская «грязная» нефть из Польши Последние по информации издания жалуются, что нефть, поступающая в Германию, имеет более низкое качество, чем сырье, полученное Польшей из России через Беларусь.

Футбол Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2» Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".

Политика Соловьев предрек Ковтуну жизнь в канаве Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун "побирается" на российских телеканалах.

Происшествия Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.

Авто Ford представил трековый суперкар GT MK II В рамках Фестиваля скорости в британском Гудвуде состоялся дебют трековой модификации суперкара Ford GT, которая получила название MK II.

Футбол Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

Происшествия На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).

Политика Путин прокомментировал обращение Гуайдо к богу Президент России Владимир Путин, говоря об обращении к Господу лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, отметил, что Господь в ответ «никакого сигнала не подал», и призвал латиноамериканского политика «вернуться на Землю» и руководствоваться демократическими процедурами.

Общество У Маслякова хотят оспорить права на КВН «Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.