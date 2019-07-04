Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтомГазета.Ru 10:11
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией. По его мнению, эта война выгодна США, которые оказывают военную помощь киевским властям.
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с чего всё началось
В интервью изданию «Новое время» Коломойский заявил, что США предоставили Украине военную технику, «чтобы поддерживать конфликт в Донбассе», потому что «Америке выгодно держать санкции против России».RT на русском08:59
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