Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе гражданским конфликтомИА Новороссия вчера в 16:47

Украинский олигарх Коломойский в интервью программе Bihus.Info заявил, что война в Донбассе является гражданским конфликтом, а майдан 2014 года нанес вред Украине.
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Эксперт оценил откровения Коломойского: Майдан – плохо, Порошенко достал

Московский Комсомолец07:02

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Газета.Ru02:34

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

ТАССвчера в 14:57

Коломойский назвал ситуацию в Донбасе гражданским конфликтом

Телеканал 360°вчера в 17:06

Коломойский назвал причину уменьшения населения Украины

Комсомольская правдавчера в 15:52

На Украине идёт гражданская война — Коломойский

REGNUM00:56

Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом

Rambler News Serviceвчера в 14:43
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Политика

Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Сторонники Навального арестованы петербургским судом

Обновлено 01 мая в 22:28
Шоу-бизнес

В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске

Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Космос

Ученые возможно, заметили черную дыру, проглотившую нейтронную звезду

Ученые менее всего уверены в возможности гравитационных волн от столкновения нейтронной звезды и черной дыры.
Обновлено в 01:18
Политика

Картину Нельсона Манделы продали за 112 тысяч долларов в США

Дочь Манделы выставила картину своего родителя на торги. Всего бывший лидер ЮАР оставил после себя чуть менее 22 набросков.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Москве горит здание «Известий»

Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:09
Футбол

Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерах

Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице.
Обновлено в 16:47
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

Обновлено в 14:41
Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Политика

В США назвали условие снятия санкций с России

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.
Обновлено в 17:31
Общество

Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой

Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Кино

Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»

Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено в 10:24
Авто

Олимпийская чемпионка Шишкина продала автомобиль, подаренный в Кремле

Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о том, что продала автомобиль BMW, который ей был подарен за золото Олимпиады-2016.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Культура

Тонкая линия: как Одри Хепберн чуть-чуть изменила мир к лучшему

Фото: Global Look Press / Cinetext Bildarchiv Кадр фильма "Война и мир", 1956 год Но в случае с Хепберн новые правила были заданы для всех и надолго — если оставить в стороне нынешнюю "бодипозитивную" истерию, то действующий и сейчас.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Москве квартиру пенсионерки ограбили на 8 млн рублей

Общий ущерб составил более 8,2 млн рублей.
Обновлено в 05:14
Транспорт

В московском метро забыли надувной матрас и пароварку

Обновлено в 12:46
Общество

Госдума хочет узнать, что о ней думают россияне – за 17,4 млн рублей

Кроме общего мнения о принятых законах, Госдума хочет узнать детальное мнение о трех принятых недавно законах.
Обновлено в 16:09
Футбол

Российский футболист Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по голам

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 18:34
Общество

Работа мечты: туристам предлагают заработать на посещении спа-салонов

Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 14:32
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток

Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Экономика

Украина в I квартале снизила экспорт в РФ на 16,4%

Украинский экспорт в Россию в январе-марте 2019 года снизился на 16,4% а его доля в общем объеме экспорта уменьшилась до 5,3%, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).
Обновлено в 10:08
Общество

В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»

Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Обновлено в 07:01
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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