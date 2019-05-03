Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе гражданским конфликтомИА Новороссия вчера в 16:47
Украинский олигарх Коломойский в интервью программе Bihus.Info заявил, что война в Донбассе является гражданским конфликтом, а майдан 2014 года нанес вред Украине.
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Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом
Rambler News Serviceвчера в 14:43
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.
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Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
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В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
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Ученые менее всего уверены в возможности гравитационных волн от столкновения нейтронной звезды и черной дыры.
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Дочь Манделы выставила картину своего родителя на торги. Всего бывший лидер ЮАР оставил после себя чуть менее 22 набросков.
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Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
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Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице.
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Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
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Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
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Обновлено в 17:02
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В США назвали условие снятия санкций с России
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.
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Общество
Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой
Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
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Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено в 10:24
Авто
Олимпийская чемпионка Шишкина продала автомобиль, подаренный в Кремле
Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о том, что продала автомобиль BMW, который ей был подарен за золото Олимпиады-2016.
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Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Культура
Тонкая линия: как Одри Хепберн чуть-чуть изменила мир к лучшему
Фото: Global Look Press / Cinetext Bildarchiv Кадр фильма "Война и мир", 1956 год Но в случае с Хепберн новые правила были заданы для всех и надолго — если оставить в стороне нынешнюю "бодипозитивную" истерию, то действующий и сейчас.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Москве квартиру пенсионерки ограбили на 8 млн рублей
Общий ущерб составил более 8,2 млн рублей.
Обновлено в 05:14
Транспорт
В московском метро забыли надувной матрас и пароварку
Обновлено в 12:46
Общество
Госдума хочет узнать, что о ней думают россияне – за 17,4 млн рублей
Кроме общего мнения о принятых законах, Госдума хочет узнать детальное мнение о трех принятых недавно законах.
Обновлено в 16:09
Футбол
Российский футболист Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по голам
Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 18:34
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток
Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Экономика
Украина в I квартале снизила экспорт в РФ на 16,4%
Украинский экспорт в Россию в январе-марте 2019 года снизился на 16,4% а его доля в общем объеме экспорта уменьшилась до 5,3%, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).
Обновлено в 10:08
Общество
В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»
Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27