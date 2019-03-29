Политика

Коломойский назвал виновного в провокации в Черном мореГазета.Ru 01:46

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в организации провокации в Черном море, сообщает РИА "Новости". Коломойский заявил, что в ситуации, когда 24 украинских моряка остаются под стражей, не нужно винить российскую сторону.
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Керченский инцидент — это следствие приказов, отданных президентом Украины

REGNUM02:26

Коломойский назвал Порошенко виновным в провокации в Керченском проливе

Газета.Ru02:25

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

РБКвчера в 16:25

Коломойский назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Порошенко

ФАНвчера в 20:58

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

РИА Новостивчера в 19:18

«Ничего русские там не сделали»: Коломойский поделился своим взглядом на инцидент в Керченском проливе

Царьградвчера в 17:30

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе и похвалил Зеленского

Московский Комсомолец00:07
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Религия

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 00:00
Наука

На острове Корсика археологи обнаружили древнюю этрусскую гробницу

На острове Корсика археологи обнаружили древнюю этрусскую гробницу. Находку датируют четвертым веком до нашей эры.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Николас Кейдж подал заявление на брак, но передумал через четыре дня

Обновлено в 03:12
Политика

Президенты США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне

Обновлено в 03:44
Экономика

Под вечер возникнут желания сократить позиции в акциях РФ из-за возросших санкционных рисков

Во многом рынок тянул вниз «Норильский Никель», рухнувший более чем на 3% из-за противоречий между крупнейшими акционерами компании – Потаниным и Дерипаской, по поводу дальнейших дивидендных выплат ГМК.
Обновлено в 01:59
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Российские комплексы ПВО станут невидимыми для противника

Обновлено в 03:23
Космос

Рогозин подтвердил просьбу NASA перенести запуск «Союза» к МКС

Обновлено в 03:26
Авто

Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей

Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

Обновлено вчера в 14:04
Авто

Удлиненный Volkswagen T-Cross по цене Hyundai Creta появился у дилеров

Официальные продажи удлиненного кроссовера Volkswagen T-Cross начнутся в Китае только 11 апреля, но первые «товарные» автомобили уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 10:23
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Политика

Тимошенко обещала не протестовать в случае поражения на выборах

Обновлено в 01:50
Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
Обновлено вчера в 11:48
Армия и оружие

В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400

Обновлено вчера в 16:32
Гаджеты

Роскачество представило рейтинг лучших смартфонов

Эксперты Российской системы качества по итогам совместного исследования Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) пришли к выводу, что лучшим смартфоном является Samsung Galaxy S10.
Обновлено вчера в 04:05
Общество

В «Час Земли» отключат подсветку Кремля и Госдумы

30 марта на один час погаснет подсветка Кремля. Помимо этого, в Москве отключат архитектурную подсветку свыше 2,1 тыс. зданий.
Обновлено в 02:37
Единоборства

Хирн: следующим соперником Усика станет Такам

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

В Хабаровске зарезали семью из трех человек

Обновлено в 03:35
Политика

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Конгрессу представят отредактированную копию доклада Мюллера

Последний, изучив доклад, направил в Конгресс письмо, в котором говорилось, что признаков сговора команды Трампа с Москвой нет.
Обновлено в 00:28
Авто

Определен лучший автомобиль в бизнес-классе

Ситуация в сегменте среднеразмерных седанов бизнес-класса на российском рынке не меняется уже много лет подряд.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

У московского пенсионера после пожара в квартире пропало 2 млн рублей

В Москве у пожилого мужчины после пожара в квартире пропали 2,2 млн рублей.
Обновлено в 03:14
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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