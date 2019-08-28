Политика

ФАНФАНКоломойский назвал условие избрания Зеленского на второй срок

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему граждане страны могут не избрать на второй срок нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
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с чего всё началось
Украинский предприниматель Игорь Коломойский дал интервью
 изданию «Цензор.нет», в котором описал свое отношение к президенту страны Владимиру Зеленскому.
РБК02:19

Подробнее о событии

Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией

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Миллиардер Коломойский рассказал про условия перевыборов Зеленского

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Эксперт оценил заявление Коломойского об условиях переизбрания Зеленского на второй срок

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Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

Известиявчера в 23:39

Коломойский рассказал, в каком случае Зеленский не сможет переизбраться президентом

Московский Комсомолецвчера в 22:35

Коломойский назвал условие, при котором Зеленскому скажут «до свидания»

РИА Новостивчера в 22:16
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:40, Вашингтон
Политика

Владимир Путин прибыл в саратовский аэропорт «Гагарин»

FreeNews-Volga вчера в 12:58
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Происшествия

СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены

РИА Новости 08:36
Происшествия

В Геленджике казаки избили мужчину на Дне города

В комментарии к ролику говорится, что инцидент произошел в Геленджике во время празднования Дня города в воскресенье.
BFM.ru 25 августа в 12:17
Футбол

Погба призвали убраться из «Манчестер Юнайтед»

Вандалы оставили надпись на знаке, установленном у тренировочной базы «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 09:16
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Общество

В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей

"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.
Интерфакс 08:34
Культура

Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в трэвел-шоу «Орел и Решка»

Сегодня в своем микроблоге в Instagram популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева сообщила поклонникам радостную новость: она возвращается в трэвел-шоу «Орел и Решка».
Вокруг ТВ 06:31
Происшествия

16 детей заболели синдромом оборотня в Испании

В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика

Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Общество

В Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район»

Российская газета 06:10
Технологии

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Известия 09:14
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Политика

Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика

МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей

Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском 09:04
Политика

Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»

Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Здоровье

В Самаре прооперирован известный японский бодибилдер

В Самаре прооперировали известного японского бодибилдера Сакабэ Мотоюки.
ФедералПресс 08:58
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Политика

Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией

Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.
Взгляд.ру 26 августа в 22:03
Авто

Mercedes-Benz показала новый GLE Coupe

Новое кросс-купе Mercedes-Benz GLE Coupe имеет длину в 4 939 мм и ширину в 2 010 — это на 15 мм и 63 мм больше, чем у обычного GLE.
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ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа

REGNUM 05:13
Политика

В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Футбол

Нападающий «Уфы» Игбоун может перейти в тульский «Арсенал»

Форвард футбольного клуба "Уфа" Сильвестр Игбоун может стать игроком тульского "Арсенала". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Тульские новости 08:35
Политика

Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Космос

Два крупных астероида приближаются к Земле

В середине сентября на близкое расстояние к Земле подлетят два крупных астероида.
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Происшествия

В Харьковской области избили журналиста канала «112 Украина»

Неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая снимала сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области, и избили журналиста Олега Решетняка.
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Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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