Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения УкраиныИзвестия 15:52

Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
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Коломойский: конфликт в Донбассе является настоящей гражданской войной

Московский Комсомолец17:38

Коломойский обвинил Януковича и Россию в убыли населения Украины

РБК16:03

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

РИА Новости14:10

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

ТАСС14:57

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Газета.Ru16:52

Коломойский назвал причину убыли населения Украины

RT на русском14:31

Украинский олигарх обвинил Россию в поддержке войны на Донбассе и «побеге» 13 млн украинцев

URA.Ru14:59
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Общество

День Победы: столичный Дептранс сравнил нарушителей правил парковки с оккупантами

На днях, например, городские управленцы, стимулируя активность своих добровольных доносчиков, решили поэксплуатировать тему Великой Отечественной войны, сравнив, по сути, нарушителей правил парковки с фашистами, а борющихся с ними граждан — с воинами Красной армии.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Игры

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2: первый чистокровный клан — Бруха

Обновлено в 09:10
Происшествия

В Шереметьево рассказали о столкновении погрузчика с самолетом

Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет погрузчиком.
Обновлено в 13:46
Футбол

«Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче полуфинала ЛЕ

«Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиге Европы.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения

Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено в 05:17
Политика

Венесуэла потребовала от США защитить здание посольства в Вашингтоне

В посольстве находятся американские активисты, поддерживающие Николаса Мадуро Каракас требует Вашингтон защитить здание посольства Венесуэлы в Соединенных Штатах, соответствующее заявление сделал глава МИД страны Хорхе Арреаса.
Обновлено в 17:51
Интернет

Microsoft анонсировала облачные решения для «интернета вещей» и искусственного интеллекта

Компания Microsoft выпустит ряд технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и "интернета вещей" (IoT, Internet of Things).
Обновлено в 17:03
Экономика

Россия закупила больше всего золота в 2019 году, сообщают СМИ

Отмечается, что всего было закуплено 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, чем в начале 2018 года.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Горячие разборки: Лера Кудрявцева оскорбила Аллу Пугачеву, Собчак раскрыла интимные подробности Волочковой

Пугачева набросилась на Кудрявцеву, Собчак — на Волочкову. «СтарХит» узнал, чем закончились их скандалы.
Обновлено в 16:00
Авто

Triumph анонсировал выход Rocket III TFC в 2020 году

Обновлено в 09:01
Футбол

Арсенал — Валенсия 3:1

Обновлено в 16:54
Экономика

Объем прямых иностранных инвестиций в мире сократился на 27%

Объем прямых иностранных инвестиций в 2018 году рухнул на 27%, до $1,097 трлн, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Обновлено в 16:29
Армия и оружие

В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год

С начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных, сообщил 2 мая начальник управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Обновлено в 16:51
Здоровье

Медики призвали не отказываться от секса при болезнях сердца

Мнение об опасности или вреде секса при заболеваниях сердца ошибочно,- заявили специалисты Страх заниматься сексом напротив, только усугубляет болезнь, зачастую приводя к депрессиям.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Наука

Эко-пакеты не разлагаются годами

Обновлено вчера в 13:17
Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Путешествия

Приезжай, дорогой!

Предприниматель Сергей Селезнев активно занимается разработкой туристических маршрутов и вопросами их обустройства.
Обновлено в 13:39
Политика

Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на призыв телеканала «Интер» присоединиться к акции «Бессмертный полк» предложил гражданам выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.
Обновлено в 17:53
Футбол

Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеру

37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта.
Обновлено в 09:27
Политика

Коломойский рассказал, что болеет за Зеленского

Обновлено в 15:03
Авто

На базе внедорожника LADA 4x4 сделали военный пикап

Обновлено в 06:15
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Общество

Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением

Ранее японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 06:46
Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:09
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми

Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Происшествия

На северо-востоке Петербурга горит склад

Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Происшествия

На Куликовом поле в Одессе начались стычки

Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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