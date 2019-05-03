Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения УкраиныИзвестия 15:52
Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
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Общество
День Победы: столичный Дептранс сравнил нарушителей правил парковки с оккупантами
На днях, например, городские управленцы, стимулируя активность своих добровольных доносчиков, решили поэксплуатировать тему Великой Отечественной войны, сравнив, по сути, нарушителей правил парковки с фашистами, а борющихся с ними граждан — с воинами Красной армии.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Шереметьево рассказали о столкновении погрузчика с самолетом
Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет погрузчиком.
Обновлено в 13:46
Футбол
«Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче полуфинала ЛЕ
«Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиге Европы.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения
Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено в 05:17
Политика
Венесуэла потребовала от США защитить здание посольства в Вашингтоне
В посольстве находятся американские активисты, поддерживающие Николаса Мадуро Каракас требует Вашингтон защитить здание посольства Венесуэлы в Соединенных Штатах, соответствующее заявление сделал глава МИД страны Хорхе Арреаса.
Обновлено в 17:51
Интернет
Microsoft анонсировала облачные решения для «интернета вещей» и искусственного интеллекта
Компания Microsoft выпустит ряд технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и "интернета вещей" (IoT, Internet of Things).
Обновлено в 17:03
Экономика
Россия закупила больше всего золота в 2019 году, сообщают СМИ
Отмечается, что всего было закуплено 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, чем в начале 2018 года.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес
Горячие разборки: Лера Кудрявцева оскорбила Аллу Пугачеву, Собчак раскрыла интимные подробности Волочковой
Пугачева набросилась на Кудрявцеву, Собчак — на Волочкову. «СтарХит» узнал, чем закончились их скандалы.
Обновлено в 16:00
Авто
Triumph анонсировал выход Rocket III TFC в 2020 году
Обновлено в 09:01
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено в 16:54
Экономика
Объем прямых иностранных инвестиций в мире сократился на 27%
Объем прямых иностранных инвестиций в 2018 году рухнул на 27%, до $1,097 трлн, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год
С начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных, сообщил 2 мая начальник управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Обновлено в 16:51
Здоровье
Медики призвали не отказываться от секса при болезнях сердца
Мнение об опасности или вреде секса при заболеваниях сердца ошибочно,- заявили специалисты Страх заниматься сексом напротив, только усугубляет болезнь, зачастую приводя к депрессиям.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Наука
Эко-пакеты не разлагаются годами
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Путешествия
Приезжай, дорогой!
Предприниматель Сергей Селезнев активно занимается разработкой туристических маршрутов и вопросами их обустройства.
Обновлено в 13:39
Политика
Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на призыв телеканала «Интер» присоединиться к акции «Бессмертный полк» предложил гражданам выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.
Обновлено в 17:53
Футбол
Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеру
37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта.
Обновлено в 09:27
Политика
Коломойский рассказал, что болеет за Зеленского
Обновлено в 15:03
Авто
На базе внедорожника LADA 4x4 сделали военный пикап
Обновлено в 06:15
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Общество
Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением
Ранее японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 06:46
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:09
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми
Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Происшествия
На северо-востоке Петербурга горит склад
Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Происшествия
На Куликовом поле в Одессе начались стычки
Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31