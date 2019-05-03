Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войнойТАСС вчера в 14:57
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
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Коломойский: конфликт в Донбассе является настоящей гражданской войной
Московский Комсомолецвчера в 20:11
Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом
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Происшествия
Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга
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Многие западные лидеры критикуют Россию, но министр обороны, молодой вроде бы, энергичный, с самого начала он стал выпадать из этого ряда, потому что стал произносить такие фразы, которые совершенно не соответствовали фактам и даже в кабинете министров вызывали раздражение.
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии согласована.
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Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
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Происшествия
На границе Белоруссии и Литвы задержали россиянина с 310 кг гашиша
На КПП "Котловка" на белорусско-литовской границе задержали россиянина, который пытался перевезти крупную партию гашиша.
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Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
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Трамп заявил, что не стремится к военной операции в Венесуэле
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших помощников американского лидера сообщила, что Трамп не особо стремится проводить военную операцию в Венесуэле, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 19:57
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В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса
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ЦИК Казахстана зарегистрировала Токаева кандидатом на пост президента
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом для участия в выборах главы государства.
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Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
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Самый большой шельфовый ледник Антарктиды тает все быстрее
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Обновлено 30 апреля в 04:32
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Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).
Обновлено вчера в 11:24
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Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
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В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске
Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
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Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
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Путин подписал закон об изоляции Рунета
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