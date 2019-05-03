Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войнойТАСС вчера в 14:57

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
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Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Газета.Ru02:34

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

ТАССвчера в 14:57

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

РИА Новостивчера в 20:58

Коломойский: конфликт в Донбассе является настоящей гражданской войной

Московский Комсомолецвчера в 20:11

Коломойский назвал конфликт в Донбассе «войной украинцев с украинцами»

Взгляд.рувчера в 15:59

На Украине идёт гражданская война — Коломойский

REGNUM00:56

Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом

Rambler News Serviceвчера в 14:43
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Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга

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Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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